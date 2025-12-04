Albany, Nueva York. Un hombre que usaba una máscara de payaso y blandió una sierra eléctrica en un aterrador incidente en un vecindario del norte del estado de Nueva York fue condenado el miércoles por dos cargos de delito grave.

Un jurado del tribunal del condado de Albany declaró culpable al hombre de 35 años de amenazas en primer grado y posesión criminal de un arma en tercer grado en relación con el incidente del 1 de mayo en Cohoes. La sentencia fue fijada para el 6 de febrero, cuando enfrentará de dos a siete años de prisión.

Lee Kindlon, el fiscal del condado, dijo que se vio al hombre en imágenes de videovigilancia caminando a media tarde por el vecindario con la máscara de payaso y una camiseta de fútbol americano, y llevando una motosierra roja.

PUBLICIDAD

Un residente local confrontó al sujeto, quien quitó una funda de plástico de la motosierra y la levantó de manera amenazante, dijo Kindlon. Durante una pelea, el residente sometió al hombre hasta que llegó la policía, dijo el fiscal. Los agentes también encontraron nudillos de metal entre sus pertenencias, agregó.

El jurado emitió veredictos de culpabilidad después de un juicio de dos días y dos horas de deliberación, señaló el fiscal. El acusado no testificó y la defensa no llamó a ningún testigo.

Hasta el miércoles por la noche, ni el hombre ni su defensor público habían respondido a los mensajes de texto y llamadas telefónicas dejados en sus listados.

Los fiscales llamaron a cuatro testigos al estrado y mostraron el video del hombre.