Madison, Wisconsin. Un juez condenó el viernes a 16 años y medio de prisión a un hombre de Wisconsin que falsificó amenazas contra el presidente Donald Trump como parte de un plan para lograr la deportación de la víctima en un caso de robo en su contra.

En enero, un jurado del condado de Milwaukee condenó a Demetric DeShawn Scott, de 52 años, por los delitos de usurpación de identidad, intimidación de testigos, evasión de fianza e imprudencia temeraria. La juez Kristy Yang le condenó a un año y seis meses de cárcel por el delito de usurpación de identidad, a cinco años por el de intimidación y a diez años por el de imprudencia temeraria. Le condenó a 882 días ya cumplidos por el cargo de evasión de fianza.

PUBLICIDAD

Según documentos judiciales, el inmigrante mexicano Ramón Morales Reyes estaba montando en bicicleta en Milwaukee en septiembre de 2023 cuando Scott se le acercó. Le dio una patada, le apuñaló con un cúter y se marchó en la bicicleta. Scott estaba en libertad bajo fianza por otro caso de robo cuando ocurrió el incidente. Yang desestimó ese caso el viernes, según muestran los registros judiciales en línea.

Scott fue detenido horas después del apuñalamiento. Mientras estaba en la cárcel, Scott escribió varias cartas haciéndose pasar por Morales Reyes a funcionarios estatales y federales en las que amenazaba con matar a Trump en un mitin.

Las autoridades federales de inmigración detuvieron a Morales Reyes en mayo después de que dejara a su hija en el colegio.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, difundió su foto en las redes sociales, junto con un extracto de una carta que supuestamente escribió en inglés prometiendo disparar a Trump en un mitin. La Casa Blanca y los partidarios de Trump presentaron su detención como un gran éxito de la campaña de la Administración contra la inmigración.

Los investigadores determinaron que Morales Reyes no podía haber escrito las cartas, ya que no habla bien inglés, no sabe escribir en ese idioma y la letra de las cartas no coincidía con la suya.

Mientras tanto, Scott realizaba llamadas desde la cárcel en las que hablaba de cartas que debían ser enviadas por correo y de un plan para conseguir que las autoridades de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos detuvieran a alguien para que su juicio pudiera ser sobreseído. Admitió ante la policía haber escrito las cartas.

PUBLICIDAD

Scott ha actuado como su propio abogado desde diciembre. Mantuvo su inocencia mientras los agentes del sheriff le escoltaban fuera de la sala tras la sentencia.

“Nunca había robado una bicicleta a nadie, así que hice lo que hice porque estaba intentando conseguir un visado y obtener la ciudadanía”, declaró a WDJT-TV mientras los agentes le conducían a un ascensor. Al preguntarle si se arrepentía de algo, respondió: “No, no me arrepiento”.

El comunicado de prensa de Noem con la foto de Morales Reyes promocionando su detención sigue publicado en el sitio web del DHS, pero ahora incluye un descargo de responsabilidad que indica que ya no está bajo investigación por amenazar a Trump, sino que permanece bajo custodia del ICE en espera de deportación. El comunicado dice que entró ilegalmente en los EE.UU. nueve veces entre 1998 y 2005 y tiene antecedentes penales que incluyen arrestos por delitos graves de atropello y fuga, daños a la propiedad y conducta desordenada con un modificador de abuso doméstico.

Morales Reyes fue puesto en libertad bajo fianza de 7,500 dólares en junio. Su abogado defensor de la deportación, Cain Oulahan, dijo en enero que actualmente residía con su familia en Milwaukee y que había solicitado un visado U, un documento que permite a las víctimas de delitos y a sus familiares permanecer en Estados Unidos.

Oulahan declinó hacer comentarios el viernes sobre la sentencia de Scott, pero dijo que el proceso del visado U puede durar hasta ocho años. Sus abogados planean solicitar una orden que simplemente cancele su deportación, dijo Oulahan.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.