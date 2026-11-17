Un hombre somalí-estadounidense que trabaja como conductor de Uber se encuentra en estado crítico tras un presunto ataque por parte de un pasajero, pero las autoridades afirmaron que no podían demostrar que el ataque hubiera sido motivado por prejuicios.

Según documentos judiciales, Mohamed Yusuf presenta costillas rotas, una pierna fracturada, lesiones en la columna vertebral, colapso pulmonar y una hemorragia interna grave, tras haber sido estrangulado con un cinturón de seguridad y atropellado por su propio auto la madrugada del sábado.

El pasajero Samit Apurva Patel, de 25 años, ha sido acusado de intento de homicidio en segundo grado y robo de vehículo. Sin embargo, los fiscales afirmaron que las pruebas no podían demostrar más allá de toda duda razonable que el comportamiento de Patel estuviera motivado por prejuicios. Aunque eso “no disminuye el dolor que la familia y la comunidad somalí están sintiendo en este momento”, dijo el martes la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty.

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En los expedientes judiciales en línea no figura ningún abogado que represente a Patel, quien debe comparecer por primera vez ante el tribunal el martes por la tarde. Una persona que contestó a un número de teléfono asociado a la dirección de Patel dijo: “Sin comentarios”, antes de colgar.

Yusuf estaba hablando por teléfono con su hermano, quien también es conductor de Uber, cuando recogió al pasajero poco antes de la 1 de la madrugada del sábado. El hermano de Yusuf dice que escuchó al pasajero decirle a Yusuf que no le gustaba el nombre Mohamed, según el documento judicial. Más tarde escuchó a Yusuf gritar en somalí que lo estaban estrangulando con un cinturón y que el auto lo atropellaba, según el expediente.

Moriarty dijo que aún se desconoce el motivo, pero agregó: “Había algunos problemas graves con este señor en el momento en que se fue a casa, lo cual alarmó tanto a sus padres que llamaron al 911”.

Los padres de Patel solicitaron una visita de control de bienestar después de que Patel llegara a casa aparentemente ebrio y “mostrando signos de angustia emocional y comportamiento agresivo”, según el expediente judicial. Cuando llegaron los agentes, encontraron el auto de Yusuf en la entrada de la casa con daños en la carrocería y el cinturón de seguridad del conductor dañado. La llamada telefónica con el hermano de Yusuf aún estaba activa a través del sistema del auto, según muestran los expedientes judiciales.

Los agentes indicaron que Patel les dijo que había estado bebiendo y “admitió que tomó un Uber para regresar a casa, pero afirmó no saber dónde estaba su conductor de Uber”, según se indica en el expediente.

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Los agentes encontraron a Yusuf en un matorral de cardos, en una zanja al costado de la carretera, gracias a los datos de localización de su reloj inteligente y a un dron con cámara térmica.

Uber declaró en un comunicado que estaba consternada por el ataque, que se ha mantenido en contacto con la familia del conductor y que ha bloqueado al pasajero en la plataforma.

El incidente ocurrido en un suburbio de Minneapolis ha avivado el temor tras años de retórica dirigida contra los somalio-estadounidenses, incluso por parte del presidente Donald Trump, afirmó Jaylani Hussein, director ejecutivo de la sección de Minnesota del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas.

“Sentimos que, como comunidad, estamos bajo amenaza constantemente”, dijo Hussein. “Desafortunadamente, nuestra comunidad ha sido la más afectada por una campaña de desinformación y demonización que se ha venido desarrollando desde hace tiempo y que proviene de todos lados”.

Minnesota cuenta con la mayor población somalí de Estados Unidos, concentrada principalmente en el área de Minneapolis-St. Paul. La gran mayoría son ciudadanos estadounidenses.

La mayor operación de control migratorio de la administración de Trump, la “Operación Metro Surge”, se centró en las Ciudades Gemelas. Trump ha dicho que los inmigrantes de ese país de África Oriental devastado por la guerra han “causado muchos problemas” y quiere que se vayan. También se refirió a los inmigrantes somalíes en EE. UU. como “basura”.

Hussein dijo que decenas de miembros de la comunidad han estado acudiendo al hospital para mostrar su apoyo a Yusuf. Aunque el temor es generalizado, señaló Hussein, ha sido particularmente intenso entre los conductores de Uber.

“También creo que muchos conductores de Uber se sienten extremadamente vulnerables debido a la forma en que ocurrió el incidente”, dijo Hussein.

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Fingerhut informó desde Des Moines, Iowa. Laura Turbay, reportera de Associated Press/Report for America, colaboró desde Little Rock, Arkansas.

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Este contenido fue traducido del inglés al español utilizando inteligencia artificial y fue revisado por un editor antes de ser publicado.