SAVANNAH, Georgia. Un conductor guatemalteco que huía de un control de tráfico realizado por agentes federales de inmigración en Georgia chocó contra otro vehículo, matando a una profesora que se dirigía a su trabajo, según informaron las autoridades y funcionarios escolares.

Oscar Vásquez López, el conductor acusado de causar el accidente del lunes a las afueras de Savannah permanecía encarcelado el martes por cargos que incluyen homicidio vehicular, conducir temerariamente y conducir sin una licencia válida. López, de 38 años, se encuentra ilegalmente en Estados Unidos, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los funcionarios de inmigración buscaban a López para hacer cumplir la orden de deportación de 2024 dictada por un juez de inmigración, dijo el martes la portavoz del ICE Lindsay Williams, quien señaló que López no tiene otros antecedentes penales.

López se detuvo cuando los agentes del ICE utilizaron sirenas y luces azules para iniciar una parada de tráfico, pero luego se alejó cuando se acercaron a su vehículo, dijo Williams. López hizo un giro en U y se saltó un semáforo antes de estrellarse, dijo el ICE en un comunicado de prensa.

A la pregunta de si los agentes del ICE persiguieron a López, Williams respondió: “¿Persiguieron? Yo no diría eso. Le siguieron hasta que chocó”.

Williams dijo que no sabía hasta dónde huyó López antes de estrellarse.

Las autoridades escolares del condado de Savannah-Chatham identificaron a la víctima fatal como Linda Davis, profesora de educación especial en la escuela Herman W. Hesse K-8.

Davis era muy querida por la comunidad escolar, dijo la directora Alonna McMullen.

“Dedicó su carrera a garantizar que todos los niños se sintieran apoyados, valorados y capaces de alcanzar el éxito”, dijo en un comunicado de prensa. “Su amabilidad, paciencia y entusiasmo crearon un entorno enriquecedor para sus alumnos e inspiraron a quienes la rodeaban”.

El accidente se produjo a menos de 0.8 kilómetros de la escuela. Aunque los alumnos tenían libre el lunes por el Día de los Presidentes, los profesores se presentaron a trabajar. La portavoz del sistema escolar, Sheila Blanco, declaró que Davis se dirigía a la escuela cuando murió.

Los registros de la cárcel del condado de Chatham no incluían un abogado para López hasta el martes ni mostraban si se le había concedido una fianza. Su caso tampoco aparece todavía en los registros judiciales en línea.

Los agentes federales de inmigración se han enfrentado a un mayor escrutinio por sus tácticas agresivas durante las medidas enérgicas de la administración Trump contra la inmigración ilegal en todo el país, especialmente desde que dispararon y mataron a Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.

En un comunicado, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, culpó a “los políticos y los medios de comunicación de demonizar constantemente a los agentes del ICE y de animar a quienes están aquí ilegalmente a resistirse al arresto.”

La policía del condado de Chatham dijo en un comunicado que desconocía la operación ICE y la parada de tráfico antes del accidente mortal.

Las autoridades locales se preguntaron si la muerte de Davis podría haberse evitado.

“Siempre me han preocupado y me siguen preocupando mucho las actividades del ICE en las ciudades, sobre todo cuando no se coordinan ni se comunican”, declaró el martes a la prensa el alcalde de Savannah, Van Johnson, ex agente de policía.

“Por lo que se buscaba a este individuo, ¿era necesario el resultado final?”. dijo Johnson.

Chester Ellis, presidente de la Junta de Comisionados del condado de Chatham, señaló que la policía del condado se ve limitada por una política que sólo permite las persecuciones en vehículo cuando los agentes creen que un sospechoso ha cometido o intenta cometer un delito violento.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.