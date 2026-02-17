El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunció en sus redes sociales la destrucción de otras tres supuestas narcolanchas, en lo que describió como un “ataque cinético”, que dejó el saldo de 11 muertos.

Los ataques, realizados en el día de ayer, se dieron en el marco de la operación “Lanza del Sur”, que mantienen las Fuerzas Armadas Estadounidenses en la región del Pacífico y el Caribe. Según la Publicación, las embarcaciones destruidas eran controladas por organizaciones designadas como terroristas y la inteligencia recopilada, apunta a que “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico”. Los ataques se realizaron el lunes en aguas del Pacífico Oriental y el Caribe, detalló la publicación, acompañada de un video en el que pueden verse los presuntos ataques.

“A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del #SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tareas Conjunta Lanza del Sur realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico. Once narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, lee la publicación del Comando Sur.

No se especificó si hubo sobrevivientes a los ataques o si se realiza algún operativo de búsqueda y rescate en la región.