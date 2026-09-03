Una madre que caminaba con sus dos hijos, una niña de 5 años y un niño de 9 meses que iban en un cochecito doble, fue arrollada por una conductora que presuntamente no tenía licencia de conducir, en hechos ocurridos en el estacionamiento de una tienda en Nueva Jersey. El bebé murió como consecuencia del impacto.

Según la información recopilada por la Policía de Nueva Jersey y divulgada por ABC News, la madre salía de la tienda junto a sus hijos cuando fue atropellada por un vehículo conducido por María Cobón Guzmán, de 20 años, quien presuntamente no tenía una licencia de conducir válida. En el vehículo también viajaba como pasajera Ariadna Lázaro-Flores, de 22 años.

María Cobón Guzmán ( Fotocaptura )

Tras el impacto, la madre y sus dos hijos fueron trasladados a un hospital cercano. El niño de 9 meses fue declarado muerto en el centro hospitalario, mientras que la madre y la niña de 5 años permanecen en condición estable.

Cobón Guzmán y Lázaro-Flores enfrentan cargos criminales. La primera fue acusada de homicidio involuntario y de conducir un vehículo sin haber obtenido nunca una licencia de conducir válida. Lazaro-Flores, por su parte, enfrenta un cargo por participar conscientemente en una conducta que creó un riesgo sustancial de muerte para otra persona.