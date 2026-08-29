Las confesiones que el presunto autor de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, habría hecho a agentes federales durante su cautiverio en la base militar de Guantánamo en Cuba, no serán admitidas durante su juicio ante un Tribunal Militar, informó Fox News.

La decisión fue emitida el viernes por el teniente coronel Michael Schrama, juez militar, quien justificó su fallo bajo el argumento de que la confesión ofrecida por Mohammed a agentes del Negociado Federal de Investigaciones sobre su participación en el complot para cometer los ataques en suelo estadounidense que cobraron miles de vidas, no fue voluntaria, según el New York Post.

PUBLICIDAD

El inicio del juicio contra Mohammed, por los ataques ocurridos hace 25 años, fue pautado por Schrama para junio del 2028. Junto a Mohammed también serán juzgados Walid Muhammad Saluh Mubarak bin ‘Atash, Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi y Ali Abdul Aziz Ali.

El caso contra los implicados en los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, en el que cuatro aviones fueron secuestrados por miembros del grupo Al Qaeda y dos de estos utilizados para impactar las torres gemelas del World Trade Center, provocando su colapso, lo que provocó miles de muertes, otro avión estrellado contra el Pentágono y un cuarto avión, el United 93 estrellado en Pensilvania, ha experimentado numerosos retrasos durante décadas.

El más reciente de estos retrasos ocurrió en el 2024 cuando la Casa Blanca decidió retirar los acuerdos de culpabilidad de dos de los implicados a cambio de evitar la pena de muerte, ante una lluvia de críticas a la administración de Joe Biden.

Aunque llevan encarcelados casi 20 años en la base Naval de Guantánamo, los acusados pasaron varios años en cárceles secretas de la Agencia Central de Inteligencia tras su captura en Pakistán, entre el 2002 y el 2003, sin que todavía hayan enfrentado juicio.