NUEVA YORK — Una segunda persona ha fallecido a causa de un brote de legionelosis en Nueva York, según anunció el sábado el Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York.

Según las autoridades sanitarias, el brote registrado en el Upper East Side de Manhattan ha contagiado a 72 personas. Dos personas han fallecido. La primera muerte se anunció el viernes y la segunda, el sábado.

«Nos entristece profundamente saber que otro neoyorquino ha fallecido a causa de la enfermedad del legionario en el Upper East Side. Transmitimos nuestro más sentido pésame a sus seres queridos en estos momentos de duelo», declaró el Dr. Alister F. Martin, comisario de Sanidad de la ciudad de Nueva York, en un comunicado.

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La enfermedad del legionario es un tipo de neumonía grave causada por una bacteria que se desarrolla en aguas cálidas y estancadas. Las autoridades sanitarias se han centrado en realizar análisis en las torres de refrigeración que forman parte de los sistemas de aire acondicionado de los grandes edificios. Se ha ordenado a los propietarios que vacíen y desinfecten las torres en las que se haya obtenido un resultado positivo en los análisis.

Las autoridades sanitarias no han identificado el origen del brote actual, pero han señalado que se ha producido un descenso constante en el número de nuevos casos. Según ellas, esto indica que es probable que se haya eliminado la fuente de exposición a la bacteria Legionella.

La enfermedad del legionario es tratable, pero, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., el 10 % de las personas fallecen a causa de las complicaciones derivadas de la enfermedad.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.