El congresista republicano Tim Burchett aseguró durante una entrevista que un almirante, al que no identificó, le había hablado de una nave extraterrestre que se mueve a velocidades increíbles bajo el mar. Se trata del legislador que ya había afirmado que el gobierno de Estados Unidos oculta información respecto a “fenómenos aéreos no identificados” (FANI) a la ciudadanía.

“Es un asunto de transparencia gubernamental”, dijo en esa oportunidad.

“Me dicen que algo se mueve a cientos de kilómetros por hora bajo el agua”, dijo al excongresista republicano Matt Gaetz, quien ahora está al frente de un programa en el canal de noticias de derecha One America News. Al mismo tiempo, detalló: “Es tan grande como un campo de fútbol”, y reveló de dónde obtuvo la información: “Fue un caso documentado, me lo contó un almirante”.

Burchett, conocido por haber afirmado que el gobierno estadounidense oculta la existencia de ovnis y otras actividades extraterrestres, señaló que todo es posible dada “la inmensidad del gran universo de Dios”. No obstante, intentó llevar calma a los estadounidenses diciéndoles que no se preocuparan por los extraordinarios avances de los presuntos extraterrestres.

“No me preocupa que me hagan daño”, señaló y concluyó: “Con esas capacidades, nos habrían asado hace mucho tiempo”.

Qué dice el informe del Pentágono sobre supuestos avistamientos de OVNIs

En marzo de 2024, el Departamento de Defensa de las actividades del gobierno estadounidense realizó una extensa revisión relacionada con fenómenos anómalos no identificados (FANI) y también a los objetos voladores no identificados (OVNIs). En tanto, indicó que no hay evidencia de que inteligencia extraterrestre haya visitado la Tierra ni que las autoridades hayan recuperado naves espaciales alienígenas estrelladas y las estén ocultando al público.

El informe abarcó todos los esfuerzos oficiales de investigación de Estados Unidos desde 1945 hasta la actualidad y examinó archivos gubernamentales clasificados y no clasificados.

En sus conclusiones, la revisión precisó que no se encontró “evidencia de que alguna investigación o panel de revisión oficial haya confirmado que cualquier avistamiento de un Fenómeno Aéreo No Identificado (UAP) representara tecnología extraterrestre”.