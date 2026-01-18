Los legisladores republicanos están apresurándose para contener las amenazas del presidente Donald Trump de tomar posesión de Groenlandia, y algunos están mostrando la oposición más enérgica a casi cualquier cosa que la administración Trump haya hecho desde que asumió el cargo.

22 Fotos Miles de groenlandeses marcharon el sábado a través de la nieve y el hielo para manifestarse contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La semana pasada, pronunciaron discursos en el pleno sobre la importancia de la OTAN. Introdujeron proyectos de ley destinados a evitar que Estados Unidos ataque Dinamarca. Y varios viajaron a Copenhague para reunirse con sus homólogos daneses.

Pero no está claro si eso será suficiente, ya que el presidente sigue insiste en que tomará el control de la isla ártica. Esto ha generado temores de un fin de la OTAN, una alianza de décadas que ha sido un pilar de la fuerza estadounidense en Europa y en todo el mundo, y ha planteado preguntas en el Capitolio y en todo el mundo sobre lo que significará la política exterior agresiva y unilateral de Trump para el orden mundial.

“Cuando la nación militar más poderosa del mundo amenaza tu territorio a través de su presidente una y otra vez, empiezas a tomarlo en serio”, afirmó el senador Chris Coons a The Associated Press.

El demócrata de Delaware organizó el viaje bipartidista a Dinamarca para “bajar un poco la temperatura”, dijo, así como para continuar las conversaciones sobre acuerdos militares mutuos en el Ártico. Los senadores republicanos Thom Tillis, de Carolina del Norte, y Lisa Murkowski, de Alaska, acompañaron a un grupo de demócratas en el viaje. Además, legisladores republicanos estuvieron en reuniones en Washington la semana pasada con los cancilleres danés y groenlandés, donde discutieron acuerdos de seguridad.

Sin embargo, está claro que Trump tiene otras ideas. Dijo el sábado que impondrá aranceles del 10% a partir de febrero a ocho naciones europeas que se oponen a sus planes para Groenlandia.

Trump dijo en las redes sociales que debido a los sistemas de armas modernos “la necesidad de ADQUIRIR es especialmente importante”.

Resistencia a los planes de Trump para Groenlandia

Republicanos clave han dejado claro que creen que tomar Groenlandia por la fuerza está fuera de discusión. Pero hasta ahora, han evitado reprender directamente a Trump por su discurso.

En las redes sociales, Tillis calificó los planes de aranceles de Trump como “malos para Estados Unidos, malos para las empresas estadounidenses y malos para los aliados de Estados Unidos”.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, dijo a los periodistas el jueves que “ciertamente no hay apetito aquí para algunas de las opciones que se han mencionado o considerado”.

En un discurso en el pleno, el predecesor de Thune como líder republicano, el senador Mitch McConnell, advirtió que un intento de apoderarse de Groenlandia “rompería la confianza de los aliados” y empañaría el legado de Trump con una desastrosa decisión de política exterior.

Legisladores republicanos y demócratas por igual ven un camino obvio para fortalecer los intereses estadounidenses en Groenlandia mientras mantienen intacta la relación con Dinamarca, aliada de la OTAN.

En una reunión con legisladores el jueves, el ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, discutieron cómo los países podrían trabajar juntos para desarrollar industrias minerales críticas y cooperación militar, dijo Coons. Los diplomáticos también dijeron a los senadores que no hay evidencia de actividad china o rusa en Groenlandia.

Trump dice que Estados Unidos debería tomar Groenlandia antes de que lo hagan China o Rusia, lo que ha generado preocupación en toda Europa. Tropas de varias naciones han sido enviadas a Groenlandia en apoyo de Dinamarca.

Murkowski dijo en las redes sociales que “nuestros aliados de la OTAN se ven obligados a desviar atención y recursos hacia Groenlandia, una dinámica que cae directamente en manos de Putin al amenazar la estabilidad de la coalición más fuerte de democracias que el mundo haya visto”.

¿Qué puede hacer el Congreso?

Los legisladores están considerando algunas opciones para sacar del tablero un ataque militar a Groenlandia. Sin embargo, la administración Trump ha mostrado poca o ninguna disposición a obtener la aprobación del Congreso antes de tomar acción militar.

Los legisladores, incluidos republicanos como Murkowski, están impulsando una legislación que prohibiría que los fondos del Departamento de Defensa se utilicen para atacar u ocupar territorio que pertenece a otros miembros de la OTAN sin su consentimiento.

La senadora de Alaska también sugirió que el Congreso podría actuar para anular los aranceles de Trump. Murkowski y varios otros republicanos ya han ayudado a aprobar resoluciones el año pasado destinadas a deshacer aranceles en todo el mundo, pero esas piezas de legislación no ganaron tracción en la Cámara de Representantes. También habrían requerido la firma de Trump o el apoyo de dos tercios de ambas cámaras para anular su veto.

Los demócratas también han encontrado algo de tracción con resoluciones de poderes de guerra destinadas a obligar al presidente a obtener la aprobación del Congreso antes de participar en hostilidades. La semana pasada, los republicanos derrotaron por poco una de esas resoluciones que prohibiría a Trump atacar nuevamente a Venezuela, y los demócratas piensan que podría haber más republicanos que apoyen una que aplique a Groenlandia.

“Lo que he notado es que estas resoluciones de poderes de guerra, ejercen cierta presión sobre los republicanos”, dijo el senador Tim Kaine, un demócrata de Virginia que ha forzado votaciones sobre varias resoluciones similares. Agregó que la táctica también ha obligado a la administración Trump a proporcionar a los legisladores informes y compromisos para obtener la aprobación del Congreso antes de desplegar tropas.

Sin embargo, al desestimar la resolución de poderes de guerra sobre Venezuela el miércoles, los líderes republicanos argumentaron que la legislación debería ser descartada porque la administración Trump ha dicho que actualmente no hay tropas estadounidenses en el terreno en Venezuela.

Ese argumento puede sentar un precedente para futuras resoluciones de poderes de guerra, dando a los republicanos una forma de evitar votar en contra de los deseos de Trump.

“Si no tienes botas en el terreno, es un punto discutible”, dijo el senador Mike Rounds, un republicano de Dakota del Sur, sobre las resoluciones de poderes de guerra en general. También argumentó que la perspectiva de tomar Groenlandia en contra de las objeciones de Dinamarca no es “más que un hipotético”.

Otros republicanos han expresado su apoyo a la insistencia de Trump de que Estados Unidos posea Groenlandia, aunque han minimizado la idea de tomarla por la fuerza.

Eso ha dejado las objeciones más fuertes en el lado republicano del pasillo viniendo de un puñado de legisladores que dejarán el Congreso el próximo año.

El representante Don Bacon, un republicano de Nebraska, dijo al Omaha World Herald que una invasión de Groenlandia llevaría al juicio político de Trump, algo que él “se inclinaría” a apoyar.

Tillis, otro republicano que se retira, ha dirigido su crítica a asesores de Trump como el subjefe de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller.

“El hecho de que un pequeño puñado de ‘asesores’ esté impulsando activamente acciones coercitivas para apoderarse del territorio de un aliado es más que estúpido”, expresó.