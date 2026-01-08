El Senado federal votó el jueves a favor de una resolución que limitaría la capacidad del presidente Donald Trump para llevar a cabo nuevos ataques contraVenezuela, enviando una señal de desaprobación por la expansión de sus ambiciones en el hemisferio occidental.

Los demócratas y cinco republicanos votaron a favor de avanzar la resolución sobre poderes de guerra por 52 votos contra 47 y asegurar una votación la próxima semana para su aprobación final.

Pese al aval de ambos partidos, la resolución prácticamente no tiene posibilidades de convertirse en ley porque Trump tendría que firmarla si llegara a ser aprobada por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. Aun así, fue un gesto significativo que mostró la inquietud de algunos republicanos después de que el ejército de Estados Unidos capturara al líder venezolano Nicolás Maduro en una sorpresiva redada nocturna.

PUBLICIDAD

La administración de Trump ahora busca controlar los recursos petroleros de Venezuela y su gobierno, pero la resolución sobre poderes de guerra exigiría la aprobación del Congreso para cualquier ataque adicional contra el país sudamericano.

“Para mí, todo esto tiene que ver con lo que viene en adelante”, dijo el senador de Misuri Josh Hawley, uno de los cinco republicanos que votaron a favor. “Si el presidente decidiera: ‘¿Saben qué? Necesito poner tropas sobre el terreno en Venezuela’, creo que eso requeriría que el Congreso intervenga”.

Los otros republicanos que respaldaron la resolución fueron los senadores Rand Paul de Kentucky, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine y Todd Young de Indiana.

Anteriormente, los demócratas no habían logrado aprobar varias resoluciones de este tipo en los meses en que Trump intensificó su campaña contra Venezuela. Pero los legisladores argumentaron que, ahora que Trump ha capturado a Maduro y ha puesto la mira en otras conquistas como Groenlandia, la votación presenta una oportunidad para el Congreso controlado por los republicanos.

“Es hora de que el Congreso haga valer su control sobre acciones militares de este tipo, y es hora de sacar esto del secreto y ponerlo a la luz”, dijo el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, quien forzó la votación.

Los líderes republicanos han dicho que no tuvieron notificación previa de la redada llevada a cabo en la madrugada del sábado para capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, pero en su mayoría expresaron satisfacción esta semana después de que altos funcionarios de la administración ofrecieran sesiones informativas clasificadas sobre la operación.