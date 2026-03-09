Selma, Alabama. Sesenta y un años después de que la policía reprimió la marcha por los derechos civiles en el puente Edmund Pettus en Selma, miles de personas se reunieron en esa ciudad de Alabama el fin de semana en medio de nuevas preocupaciones sobre el futuro de la Ley de Derecho al Voto.

La violencia del 7 de marzo de 1965, que llegó a conocerse como el Domingo Sangriento, conmocionó a Estados Unidos y ayudó a impulsar la aprobación de la histórica legislación que acabó con las barreras al voto para los estadounidenses negros del sur, donde se aplicaban las leyes de segregación racial.

El aniversario se celebró en esta ciudad sureña, que sirvió como crisol del movimiento por el derecho al voto, con actos el fin de semana que concluyeron con una marcha conmemorativa a través del puente el domingo. Pero la conmemoración llega en un momento en que la Corte Suprema federal sopesa un caso que podría limitar una disposición de la Ley de Derecho al Voto. Dicha disposición ha ayudado a garantizar que algunos distritos locales y legislativos se tracen de modo que los votantes de las minorías tengan oportunidad de elegir al candidato de su preferencia.

“Me preocupa que todos los avances que logramos durante los últimos 61 años vayan a ser erradicados”, declaró Charles Mauldin, de 78 años, uno de los manifestantes que fue golpeado aquel día.

Funcionarios demócratas, líderes por la defensa de los derechos civiles y turistas han llegado a la ciudad sureña para rendir homenaje a ese momento crucial del Movimiento por los Derechos Civiles, y para lanzar llamados a la acción. Los oradores advirtieron sobre la inminente decisión del máximo tribunal, y criticaron las acciones del gobierno del presidente Donald Trump en materia de inmigración, al igual que los intentos por revertir la diversidad, la equidad y la inclusión.

De pie en el púlpito de la histórica iglesia bautista Tabernacle de la ciudad, el gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo que, al igual que los manifestantes del Domingo Sangriento, es necesario seguir presionando hacia adelante.

“Quienes marcharon por el puente Edmund Pettus merecen algo mejor que vernos acobardados mientras nos arrebatan las libertades que heredamos y por las que ellos lucharon”, enfatizó Moore.

Al hablar en un mitin al pie del puente, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, denunció que el racismo va en aumento en Estados Unidos y que “la Corte Suprema de Trump está desmantelando la Ley de Derecho al Voto”.

“Marchemos hoy hacia adelante con el conocimiento de que somos los herederos de la fe que llevó a los manifestantes al puente hace 61 años. Ahora nos corresponde a nosotros orientar el universo moral hacia la justicia”, declaró Pritzker.

La conmemoración anual en Selma es una mezcla de recuerdos de los derechos civiles, ceremonias religiosas y un festival callejero lleno de vendedores y camiones de comida. También es en parte un mitin político con la vista puesta en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, y un enfoque a más largo plazo con miras a la contienda presidencial de 2028.

La conmemoración incluyó un homenaje al fallecido reverendo Jesse Jackson, el líder por los derechos civiles y dos veces candidato presidencial que solía asistir a la marcha anual de Selma. Murió el 17 de febrero a los 84 años.

Yusef Jackson dijo que el legado de su padre seguirá adelante. “En noviembre, volveremos a las urnas y recuperaremos nuestro gobierno, poniendo a nuestro país en el camino correcto”, manifestó.

La inminente decisión del máximo tribunal proyectó una sombra sobre las festividades del fin de semana. Se prevé que los magistrados fallen pronto sobre un caso de Luisiana relativo al papel de la raza en el trazado de los distritos legislativos. Un fallo que prohíba o limite ese papel podría tener consecuencias de gran alcance, al abrir potencialmente la puerta para que estados controlados por republicanos elaboren un nuevo trazado de los distritos y reduzcan los distritos de mayoría negra e hispana, los cuales tienden a favorecer a los demócratas.

El representante federal Shomari Figures ganó las elecciones de 2024 en un distrito de Alabama que fue retrazado por un tribunal federal para darle mayor voz a los electores negros. Es probable que su distrito se vea afectado si el estado tiene la oportunidad de volver a trazar las líneas.

Comentó que lo ocurrido en Selma y la posterior aprobación de la Ley de Derecho al Voto “fue monumental para dar forma a cómo se ve Estados Unidos y cómo su población está representada fielmente en el Congreso”.

En 1965, los manifestantes del Domingo Sangriento, encabezados por John Lewis y Hosea Williams, caminaron en parejas por el puente de Selma rumbo a la capital estatal de Montgomery. Mauldin, que entonces tenía 17 años, formaba parte de la tercera pareja, detrás de Williams y Lewis.

Desde el punto más elevado del puente podían ver el mar de agentes policiales —incluidos algunos a caballo— esperándolos. Pero siguieron avanzando.

“No es que no tuviéramos miedo; es que elegimos el valor por encima del miedo”, recordó Mauldin.

Una multitud de varios miles de personas avanzaba detrás de funcionarios electos el domingo para la marcha por el puente, esta vez protegida por agentes policiales estatales.

James y Dianne Reynolds condujeron desde Montgomery para la conmemoración anual. James Reynolds, de 79 años, era estudiante de secundaria en Selma y trabajó con el Comité Coordinador Estudiantil No Violento, ayudando a organizar manifestaciones en Selma. Dijo que ve ecos del pasado en los intentos por restringir el voto, tales como las restricciones al voto por correo y al voto en ausencia.

“Cuando miras lo que está pasando hoy, todavía estamos luchando por el derecho al voto”, expresó Reynolds.