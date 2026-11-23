El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes que la tecnológica Nvidia restituyera a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración.

“La Junta Directiva de Nvidia ha tomado la decisión correcta y adecuada de restituir a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo (CEO). El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”, escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

En posteriores declaraciones a CNBC, Trump se atribuyó la decisión de la junta: “Hablé con ellos, digámoslo así”, dijo al periodista de la cadena en una entrevista telefónica.

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“Y los convencí”, afirmó el presidente y añadió: “Yo cerré el trato”.

La decisión de Nvidia de restituir a Huang se produjo menos de dos semanas después de su dimisión.

Huang dejó la compañía el pasado 12 de noviembre envuelto en el escándalo por sus infidelidades con Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed, que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín, y con una empleada de Nvidia.

Aunque está previsto que Huang comparezca el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos sobre amenazas para la seguridad nacional, Trump aseguró este lunes que no existen motivos de preocupación.

“El Gobierno de los Estados Unidos no tiene motivos para considerar que el regreso de Jensen a Nvidia suponga riesgo alguno para la seguridad nacional”, escribió y añadió que “el fiscal general de los Estados Unidos (Todd Blanche) ha confirmado que el Gobierno estadounidense no dispone de pruebas que indiquen que él haya incurrido en conducta ilícita alguna”.

Desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2025 ha mantenido una estrecha relación con Huang, la pasada semana pidió para él “una segunda oportunidad” y que Nvidia le restituyera al frente de la compañía.

“En el plano personal, he tenido la oportunidad de conocer a Jensen; es un gran patriota y un tesoro nacional”, afirmó el presidente.

Además, Trump aseguró que “Nvidia debería continuar con su exhaustiva investigación interna sobre el cumplimiento de los controles de exportación de los Estados Unidos a fin de asegurar que la empresa esté cumpliendo con sus obligaciones legales y con su deber patriótico de proteger la seguridad nacional estadounidense”.

La semana pasada, antes de que el presidente comenzara su viaje a Asia donde se encontró con el presidente chino, Xi Jinping, su Gobierno anunció una norma que limita el acceso a chips y servidores de IA avanzados a algunos países, entre ellos China.

La ley tiene como objetivo cerrar el vacío legal que ha permitido a China eludir la prohibición del Departamento de Comercio que impide a las empresas chinas comprar los chips de IA más avanzados diseñados por compañías como Nvidia.