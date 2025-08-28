Orlando, Florida. Los contribuyentes de Florida podrían tener que pagar los 218 millones de dólares que las autoridades del estado gastaron para convertir un remoto aeropuerto de entrenamiento en los Everglades en un centro de detención de inmigrantes apodado “Alcatraz de los Caimanes”.

El centro podría quedar completamente vacío pronto, ya que una jueza ratificó el miércoles por la noche su orden de que las operaciones en el lugar se reduzcan indefinidamente.

Cerrar la instalación por el momento le costará al estado entre 15 millones y 20 millones de dólares de manera inmediata, y costará otros 15 millones a 20 millones de dólares reinstalar las estructuras si a Florida se le permite reabrirla, según documentos judiciales presentados por el estado.

La División de Manejo de Emergencias de Florida perderá la mayor parte del valor de los 218 millones de dólares que ha invertido en hacer que el aeropuerto sea adecuado para un centro de detención, dijo un funcionario estatal en documentos judiciales.

Construida en cuestión de días, la instalación consiste en jaulas de alambre rodeando grandes carpas blancas llenas de filas de literas. A finales de julio, las autoridades estatales ya habían firmado más de 245 millones de dólares en contratos para construir y operar la instalación, que se inauguró oficialmente el 1 de julio.

El presidente Donald Trump recorrió la instalación el mes pasado y sugirió que podría ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país al tiempo que su gobierno se apresura a expandir la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.

El centro ha estado plagado de reportes de condiciones insalubres y detenidos desconectados del sistema legal.

También enfrenta varios desafíos legales, incluyendo uno sobre el cual la jueza federal de distrito Kathleen Williams falló el miércoles por la noche. Ella negó las solicitudes de pausar su orden de reducir las operaciones, después de acordar la semana pasada con grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee que los demandados estatales y federales violaron la ley federal que requiere una revisión ambiental para el centro de detención en medio de humedales en riesgo.

La jueza de Miami resaltó que el número de detenidos ya estaba disminuyendo y que los “objetivos de aplicación de la ley de inmigración del gobierno federal no se verán frustrados por una pausa en las operaciones”. Eso a pesar de que los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijeron que la orden de la jueza interrumpirá esa aplicación.

Cuando se le preguntó, el Departamento de Seguridad Nacional no quiso decir cuántos detenidos quedaban y cuántos habían sido trasladados desde la orden judicial temporal de la jueza la semana pasada.

“El DHS está cumpliendo con esta orden y trasladando a los detenidos a otras instalaciones”, aseveró el Departamento el jueves en un comunicado enviado por correo electrónico.

La activista ambiental Jessica Namath, quien ha mantenido una vigilancia casi constante fuera de las puertas de la instalación, dijo el jueves que otros observadores habían visto carpas blancas siendo retiradas, pero no había señales de la remoción de remolques de FEMA o baños portátiles.

“Definitivamente parece que han estado reduciendo las operaciones”, subrayó Namath.

Con base en datos de contratos disponibles públicamente, The Associated Press estimó que el gobierno del estado asignó 50 millones de dólares para los baños. Los detenidos y defensores de derechos civiles han descrito inodoros que no descargan, inundando los pisos con desechos fecales, aunque las autoridades rechazan tales descripciones.

La instalación ya estaba siendo vaciada de detenidos desde la semana pasada, según un intercambio de correos electrónicos compartido con la AP el miércoles. El director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, dijo el 22 de agosto que “probablemente estaremos reducidos a 0 individuos en unos pocos días”, en un mensaje a un rabino sobre servicios de capellanía.

La financiación es central para los argumentos del gobierno federal de que la orden de Williams debería ser revocada por una corte de apelaciones.

Los abogados del DHS dijeron en un documento judicial esta semana que la ley ambiental federal no se aplica a un estado como Florida, y que el gobierno federal no es responsable del centro de detención ya que no ha gastado un centavo para construir o operar la instalación, aunque Florida está buscando algo de dinero de subvenciones federales para financiar una parte del centro de detención.

“No se han tomado decisiones finales de financiación federal”, indicaron los abogados.

Casi dos docenas de estados liderados por republicanos también instaron a la corte de apelaciones a revocar el fallo. Los 22 estados argumentaron en otro documento judicial que la jueza excedió su autoridad y que las leyes ambientales federales sólo se aplican a las agencias federales, no al estado de Florida.

El gobierno estatal del republicano Ron DeSantis se prepara para abrir una segunda instalación de detención de inmigrantes apodada “Depósito de Deportación” en una prisión estatal en el norte de Florida.

El mes pasado, grupos en defensa de los derechos civiles también presentaron una segunda demanda contra los gobiernos estatal y federal por prácticas en la instalación de los Everglades, alegando que a los detenidos se les negaba el acceso al sistema legal.

El viernes pasado, grupos de derechos civiles presentaron una tercera demanda sobre prácticas en la instalación en un tribunal federal en Fort Myers, describiendo “problemas graves” en la instalación que eran “previamente desconocidos en el sistema de inmigración” .