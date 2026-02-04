El Departamento de Policía de Nueva Orleans niega haber incurrido en mala conducta después de que uno de sus reclutas fuera detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), que acusó a la ciudad de violar las leyes federales de inmigración.

Agentes federales arrestaron el mes pasado al recluta de la policía de Nueva Orleans Larry Temah, un ciudadano camerunés de 46 años que había recibido una orden final de deportación firmada por un juez de inmigración en diciembre, según el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS). Temah permanece bajo custodia y espera la deportación.

Temah estaba en la academia de policía del departamento cuando fue detenido y faltaban varios meses para su graduación. Había ingresado a los Estados Unidos en 2015 con una visa de visitante válida y recibió residencia condicional en 2016 después de casarse con un ciudadano estadounidense. En 2022, su solicitud de residencia permanente fue “denegada debido a fraude”, según el DHS.

“Los extranjeros criminales indocumentados no tienen lugar en nuestras comunidades —especialmente en nuestras fuerzas policiales”, declaró el martes la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin.

Pero el portavoz del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Reese Harper, dijo el martes que el DHS había hecho declaraciones “engañosas” sobre el caso de Temah. El departamento había confirmado la elegibilidad de empleo de Temah a través de un sistema de verificación del DHS y nunca fue notificado de que ICE estaba buscando detener a Temah hasta el día de su arresto, agregó.

“Nueva Orleans no es una ciudad santuario", dijo Harper. «Cualquier afirmación de que el NOPD violó conscientemente la ley es falsa.»

Harper declaró que el NOPD no le había entregado un arma a Temah porque él todavía estaba en el proceso de completar la academia de policía.

El enfrentamiento entre la ciudad y las autoridades federales surge tras la Operación Catahoula Crunch, una amplia ofensiva de inmigración centrada alrededor de Nueva Orleans que se lanzó en diciembre. La operación parece estar en pausa después de que los agentes federales fueran redirigidos a Minneapolis a principios de enero.

La administración del presidente Donald Trump ha acusado repetidamente a Nueva Orleans de socavar la aplicación federal de inmigración, y Luisiana aprobó una legislación que busca forzar a la ciudad a colaborar con ICE. El Departamento de Policía de Nueva Orleans ha dicho que la aplicación de las leyes de inmigración es un asunto civil fuera de su jurisdicción.

La jefa Anne Kirkpatrick dijo a los reporteros la semana pasada que no surgieron problemas con el estatus legal de Temah durante el proceso de contratación. Temah había vivido en los EE. UU. al menos 10 años y tenía licencia de conducir válida, tarjeta de Seguro Social y no tenía antecedentes penales, añadió.

«Hicimos la debida diligencia,» dijo Kirkpatrick durante una conferencia de prensa el 28 de enero.