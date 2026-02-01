El niño Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, quienes fueron detenidos por agentes de inmigración en Minnesota y retenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, fueron liberados tras la orden de un juez y regresaron a Minnesota, según la oficina del congresista de Texas, Joaquin Castro.

El niño y su padre, Adrián Conejo Arias, originario de Ecuador, fueron detenidos en un suburbio de Minneapolis el 20 de enero. Posteriormente, fueron trasladados a un centro de detención de migrantes en Dilley, Texas.

Katherine Schneider, portavoz del congresista demócrata, confirmó que ambos habían llegado a casa. Dijo que Castro los recogió de Dilley el sábado por la noche y los escoltó a casa el domingo a Minnesota.

En un comunicado, Tricia McLaughlin, secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no fue tras Liam Conejo Ramos ni lo arrestó, y que su “presunta madre” se negó a llevárselo tras la detención de su padre. McLaughlin aseveró que el padre le dijo a los agentes que quería que Liam estuviera con él.

“El gobierno de Trump está comprometido a restaurar el Estado de derecho y el sentido común en nuestro sistema de inmigración, y continuará luchando por el arresto, detención y deportación de extranjeros que no tienen derecho a estar en este país”, sostuvo McLaughlin.

El gobierno afirmó que el padre del niño ingresó a Estados Unidos sin autorización legal proveniente de Ecuador en diciembre de 2024. El abogado de la familia dijo que el hombre tiene una solicitud de asilo pendiente que le permite permanecer en Estados Unidos.

Imágenes del niño pequeño con un gorro de conejo y una mochila de Spider-Man, rodeado de agentes de inmigración, provocaron indignación por las redadas en Minneapolis del gobierno del presidente Donald Trump.

En su orden de liberación, el juez federal Fred Biery criticó al gobierno de Trump, escribiendo: “El caso tiene su origen en la mal concebida e incompetentemente implementada persecución gubernamental de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños”.

Vecinos y funcionarios escolares afirman que los agentes federales de inmigración usaron al niño de preescolar como “cebo” al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre respondiera. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los eventos como una “mentira absoluta”. Aseveró que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada.

Castro escribió una carta a Liam cuando estaban en el avión hacia Minnesota, en la que le dijo al menor que ha “movido el mundo”.

“Tu familia, escuela y muchos extraños rezaron por ti y ofrecieron lo que pudieron para verte de regreso en casa”, escribió Castro. Una foto de la carta fue publicada en redes sociales. “No dejes que nadie te diga que este no es tu hogar. Estados Unidos se convirtió en la nación más poderosa y próspera del mundo gracias a los inmigrantes, no a pesar de ellos”.

Fotos en las redes sociales de Castro mostraron a Liam con su gorro azul de conejo y una mochila de Pikachu.

La senadora estadounidense Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, dio la bienvenida al niño de regreso a Minnesota, diciendo en una publicación en redes sociales que él “debería estar en la escuela y con su familia, no en detención”. La senadora agregó: “Ahora el ICE necesita irse”.

La congresista estadounidense Ilhan Omar, también demócrata de Minnesota, publicó una foto en redes sociales de ella con Liam, su padre y Castro en la que sostiene la mochila de Spider-Man de Liam.

“Bienvenido a casa, Liam”, publicó con dos corazones.