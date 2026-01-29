La senadora federal Amy Klobuchar dijo el jueves que aspirará a la gobernación de Minnesota, con la promesa de enfrentar al presidente Donald Trump mientras busca unificar a un estado que ha atravesado una serie de desafíos incluso antes de la ofensiva federal contra la inmigración.

La decisión de Klobuchar le da a los demócratas una candidata de alto perfil y con historial probado de victorias a nivel estatal, mientras el partido intenta retener el cargo que actualmente ocupa el gobernador Tim Walz. Walz, nominado demócrata a la vicepresidencia en 2024, abandonó a principios de este mes su campaña para un tercer mandato tras críticas por el mal manejo de fondos públicos destinados a programas de cuido infantil.

PUBLICIDAD

“Minnesota, hemos pasado por mucho”, expresó Klobuchar en un video de anuncio el jueves. “Estos tiempos requieren líderes que puedan hacer frente y no ser simples sellos de goma de esta administración, pero que también estén dispuestos a encontrar puntos en común y arreglar las cosas en nuestro estado”.

La senadora Amy Klobuchar

Klobuchar citó la ofensiva migratoria de Trump en Minnesota, la muerte de dos residentes del estado a manos de agentes federales durante protestas, el asesinato de un líder legislativo estatal y un tiroteo en una escuela que dejó varios niños muertos, todo ocurrido en el último año. Evitó mencionar directamente las investigaciones federales en curso sobre fraude en programas de cuido infantil, tema que Trump ha utilizado como arma política.

“Creo que debemos defender lo que es correcto y corregir lo que está mal”, dijo Klobuchar.

La senadora ha sido una de las críticas más vocales de Trump, más recientemente por las medidas de control migratorio que han provocado protestas masivas.

Varios republicanos ya están en campaña en lo que podría convertirse en una de las contiendas más destacadas entre las 36 gobernaciones que estarán en juego en noviembre. Entre los aspirantes a la nominación republicana figuran el fundador y principal ejecutivo de MyPillow, Mike Lindell —negador de los resultados de las elecciones de 2020 y cercano a Trump—; la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth; el doctor Scott Jensen, exsenador estatal y candidato republicano a la gobernación en 2022; y la representante estatal Kristin Robbins.

La inmigración y el fraude estarán en el centro del debate

PUBLICIDAD

La contienda en Minnesota probablemente pondrá a prueba el enfoque inflexible de Trump y de los republicanos en materia de ley y orden, así como su programa de deportaciones masivas, frente a las críticas demócratas sobre las tácticas de su administración.

Agentes federales han detenido a niños y adultos que son ciudadanos estadounidenses, han entrado a viviendas sin órdenes judiciales y han tenido enfrentamientos violentos con manifestantes. La residente de Minnesota y ciudadana estadounidense Renee Good murió tras recibir tres disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a principios de enero. El sábado, agentes federales también mataron a tiros al enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti durante un encuentro.

Muchos demócratas en el Congreso, por su parte, han votado en contra de proyectos de gasto que financian al Departamento de Seguridad Nacional bajo Trump. Un estancamiento en torno a estos fondos podría provocar un cierre parcial del gobierno federal.

Trump y otros republicanos también intentarán vincular a Klobuchar —o a cualquier otro demócrata— con preguntas sobre la investigación federal en curso relacionada con los programas de cuido infantil de Minnesota y su comunidad somalí. Trump ha reiterado acusaciones de fraude generalizado en el gobierno estatal, y su administración lleva a cabo múltiples investigaciones sobre funcionarios estatales, incluido Walz. El demócrata ha sostenido que su administración ha investigado, reducido y procesado casos de fraude.