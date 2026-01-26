Senadores demócratas prometen oponerse a un proyecto de ley de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional tras la muerte por disparos de un hombre de 37 años en Minnesota, una postura que aumenta la posibilidad de un cierre parcial del gobierno para finales de la semana.

Seis de los 12 proyectos de ley de gasto anual para el actual año presupuestario han sido firmados como ley por el presidente Donald Trump. Seis más están pendientes de acción en el Senado. Si los senadores no actúan antes de la medianoche del viernes, el financiamiento para Seguridad Nacional y otras agencias cubiertas bajo esos seis proyectos de ley caducará.

Los republicanos necesitarán algo de apoyo demócrata para aprobar los proyectos de ley restantes a tiempo. Ese apoyo ya estaba en duda después de que Renee Good, madre de tres hijos, fuera asesinada a tiros a principios de este mes por un agente del ICE en Minneapolis. Pero el tiroteo fatal del sábado de Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, llevó rápidamente a los demócratas a adoptar una postura más firme.

Un número creciente de republicanos está presionando por una investigación más profunda sobre las tácticas federales de inmigración en Minnesota, después de que un agente de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. disparara fatalmente a un hombre en Minneapolis, lo que indica que la versión de los hechos presentada por la administración Trump podría enfrentar escrutinio bipartidista.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Andrew Garbarino, solicitó testimonios de líderes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., diciendo: “mi principal prioridad sigue siendo mantener a los estadounidenses seguros”.

Varios otros republicanos del Congreso, incluidos el representante Michael McCaul de Texas y los senadores Thom Tillis de Carolina del Norte, Bill Cassidy de Luisiana, Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, presionaron por obtener más información. Sus declaraciones, junto con la preocupación expresada por varios gobernadores republicanos, reflejan un partido que lucha por decidir cómo responder al tiroteo fatal del sábado.

Aunque el tiroteo de Pretti llevó a algunos republicanos a cuestionar la línea dura de Trump sobre inmigración, pero el presidente, el domingo por la noche, continuó culpando a los funcionarios demócratas.

Después de permanecer relativamente silencioso el domingo, el presidente republicano publicó dos mensajes extensos en redes sociales afirmando que los demócratas habían incentivado a la gente a obstruir las operaciones de las fuerzas del orden. También instó a los funcionarios de Minnesota a trabajar con los agentes migratorios y “entregar” a personas que estaban en EE. UU. de forma irregular.

“Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas”, escribió Trump en su red social Truth Social.

La negativa de Trump a retroceder en su promesa de llevar a cabo el programa de deportación más grande de la historia y el despliegue masivo de agentes de inmigración en ciudades con fuertes votantes demócratas se produjo en un momento en que cada vez más republicanos pedían una investigación más profunda y expresaban inquietud por algunas de las tácticas de la administración tras la muerte a tiros de un enfermero en Minneapolis, Alex Pretti, que generó protestas y críticas nacionales