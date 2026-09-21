La marca de zapatillas Converse ha retirado un anuncio publicado en las redes sociales que provocó la indignación de quienes lo consideraban una alusión al Ku Klux Klan y a los linchamientos.

La foto publicitaria de Instagram mostraba a la cantante de K-pop Karina con una falda y sosteniendo un par de zapatillas Chuck 70 X. Los críticos arremetieron en Internet, afirmando que una imagen triangular blanca creada por la iluminación sobre la falda se asemejaba a una capucha del KKK y que la forma en que sostenía las zapatillas hacía que parecieran los pies colgantes de una víctima de linchamiento.

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Converse, propiedad de Nike, emitió un comunicado en el que pedía disculpas y afirmaba que había retirado el anuncio.

«Lo sentimos», decía el comunicado, publicado por primera vez el viernes. «Entendemos por qué esta imagen resulta tan perturbadora y reconocemos que nos hemos equivocado. La hemos retirado de nuestros canales y estamos trabajando para eliminarla de todos los sitios en los que apareció. Esto no debería haber ocurrido y mejoraremos».

Converse, con sede en Boston, se negó el domingo a responder a las preguntas en las que se le solicitaba información adicional, entre otras cosas, sobre cómo la empresa revisa los anuncios antes de su publicación y cómo se aprobó dicho anuncio.

Karina y su agencia, SM Entertainment Group, no respondieron de inmediato a los mensajes enviados a través de sus cuentas de Instagram.

A lo largo de los años, las tiendas y las principales marcas de moda han emitido una serie de disculpas por productos que han sido criticados por carecer de sensibilidad racial.

El mes pasado, la cadena de tiendas Target retiró de sus estanterías un disfraz infantil de Halloween tras una oleada de críticas en las redes sociales, y se disculpó por vender una prenda que, según los críticos, evocaba caricaturas racistas de los «minstrels».

La foto de Converse desató críticas inmediatas, entre las que se incluían peticiones para que se despidiera al personal implicado en el anuncio y para que se boicoteara a la empresa. En una avalancha de comentarios en las redes sociales, los usuarios se preguntaban cómo era posible que el anuncio hubiera superado el proceso de revisión publicitaria de la empresa. Otros comentaristas defendieron a Converse, afirmando que no creían que fuera intencionado.

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Lee Merritt, un abogado especializado en derechos civiles con sede en Texas, publicó en Instagram que la disculpa de Converse «no repara lo que se les pasó por alto a los departamentos jurídico, de marketing y de dirección en cada paso del proceso».

«Seguimos teniendo esta conversación porque las empresas siguen suspendiendo la misma prueba», escribió. «Hacerlo mejor significa detectar esto antes de que se publique, no después de que nos hayamos sentido ofendidos».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.