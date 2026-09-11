El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) llevó a cabo una jornada de desarrollo profesional dirigida a técnicos de servicios sociopenales, técnicos de récord penal y trabajadores sociales, como parte de las actividades de la semana dedicada a reconocer la labor de estos profesionales dentro del sistema correccional.

La iniciativa incluyó una serie de talleres orientados a fortalecer destrezas relacionadas con el trabajo en equipo, el manejo de las cargas emocionales y la comunicación efectiva, con el objetivo de brindar herramientas prácticas que contribuyan tanto al desempeño individual como a la colaboración entre las distintas áreas del Departamento.

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“Los técnicos de servicios sociopenales, los técnicos de récord penal y los trabajadores sociales realizan funciones de gran responsabilidad que inciden directamente en nuestros procesos correccionales y de rehabilitación. Esta jornada reconoce su aportación y les ofrece herramientas pertinentes para los distintos escenarios que enfrentan en el ejercicio de sus funciones”, expresó la secretaria del DCR, Lcda. Julie O. Gómez Gómez.

El programa comenzó con el taller “Juntos Brillamos Más”, ofrecido por la profesora Gladys Malpica Santiago, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. La capacitación estuvo dirigida a promover la colaboración, la coordinación de esfuerzos y el fortalecimiento del trabajo en equipo.

Como parte de la jornada, la doctora Waleska Santiago, catedrática del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico en Ponce, presentó el taller “Liberando Cargas”, enfocado en el manejo emocional y el bienestar de profesionales que realizan labores de alta responsabilidad.

El programa concluyó con el adiestramiento “Comunicación: Escucha Activa”, a cargo del doctor Víctor Maldonado Santiago, de Caribbean University. Durante la presentación se ofrecieron herramientas para fomentar una comunicación clara, respetuosa y efectiva en el entorno laboral.

La actividad fue coordinada por la Secretaría Auxiliar de Programas y Servicios, dirigida por Madeline González Ortiz, junto con su equipo de trabajo. Esta dependencia tiene a su cargo promover programas e iniciativas dirigidos a apoyar los procesos de rehabilitación y la prestación de servicios dentro del sistema correccional.

Los técnicos de servicios sociopenales y los trabajadores sociales desempeñan funciones relacionadas con la evaluación, el seguimiento, la rehabilitación y la reintegración social de las personas bajo la custodia del sistema correccional. Mientras, los técnicos de récord penal realizan labores esenciales para garantizar que la información relacionada con los expedientes se mantenga precisa y actualizada, un elemento necesario para diversos procesos administrativos y legales.

Como parte del encuentro, los participantes también disfrutaron de una presentación artística de la banda correccional, integrada por miembros del cuerpo de oficiales del Departamento.

La jornada sirvió además para destacar la preparación, experiencia y compromiso de estos profesionales, cuya labor forma parte de los esfuerzos dirigidos al funcionamiento efectivo del sistema correccional y a la rehabilitación y reintegración social en Puerto Rico.