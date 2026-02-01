La reciente publicación de más de tres millones de archivos por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha vuelto a situar el foco público sobre el fallecido financista Jeffrey Epstein y sus vínculos con personalidades de alto perfil.

Entre el masivo acervo documental liberado bajo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, destaca un correo electrónico que vincula al fundador de Microsoft, Bill Gates, con supuestos episodios de infidelidad y el manejo de una situación de salud privada.

El material desclasificado incluye actas judiciales, fotografías y miles de mensajes. Uno de los documentos más polémicos es una nota de 225 palabras redactada por Epstein en julio de 2013, cuyo asunto era simplemente el nombre de pila del magnate.

En dicho texto, el delincuente sexual afirmaba haber facilitado encuentros extramatrimoniales para Gates y mencionaba una supuesta enfermedad de transmisión sexual que el empresario habría intentado ocultar a su entonces esposa, Melinda.

La respuesta del entorno de Gates​

“Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no continuar su relación con Gates y hasta dónde llegaría para tender trampas y difamar”, indicó en declaraciones escritas la Oficina de Microsoft, que ante la difusión de estos archivos, emitió una respuesta tajante.

El contenido del polémico correo​

El mensaje escrito por Epstein sugiere un conflicto profundo en la relación entre ambos.

En el texto, el financista reclama un trato que considera injusto tras haber sido despedido de sus funciones en la Fundación Bill y Melinda Gates y en BG3.

Según el documento, Epstein alegaba que se le pidió mantener acuerdos de confidencialidad estrictos para proteger la reputación del filántropo.

Dentro de las afirmaciones más controvertidas que Epstein dejó por escrito se encuentran:

Supuestas peticiones para obtener antibióticos destinados a ser suministrados sin el conocimiento de Melinda.

destinados a ser suministrados sin el conocimiento de Melinda. Referencias a la eliminación de correos electrónicos que mencionaban una enfermedad de transmisión sexual.

que mencionaban una enfermedad de transmisión sexual. Reclamos por una indemnización que Epstein consideraba insuficiente dada su contribución y los secretos que afirmaba guardar.

dada su contribución y los secretos que afirmaba guardar. Detalles sobre la supuesta insistencia de Melinda en restringir los canales de comunicación entre su esposo y el financista.

La liberación de esta base de datos masiva fue supervisada por el fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien ratificó que la entrega cumple con las normativas federales de transparencia.

Este proceso cierra una etapa de revisión exhaustiva de las pruebas acumuladas durante años de investigación sobre la red de tráfico y abusos liderada por Epstein.