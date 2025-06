LOS ÁNGELES. La policía detuvo a un corresponsal de CNN y a su equipo que informaban sobre las protestas contra las redadas de inmigración en Los Ángeles, poniendo en duda si las fuerzas del orden han estado apuntando a periodistas que intentan cubrir las manifestaciones después de que otros dos periodistas fueran alcanzados por balas de goma.

El video del encuentro del equipo de CNN transmitido por la cadena el lunes muestra al corresponsal Jason Carroll y a un colega hablando con un policía de Los Ángeles que explica que deben irse. El oficial les dice que no están siendo arrestados, dado que son miembros de la prensa, pero que deben salir de ahí. Advirtió que serían arrestados si regresaban.

Se ve a los reporteros poniendo sus manos detrás de sus espaldas antes de que los agentes les escolten fuera del lugar.

Carroll explicó más tarde que le pidieron que pusiera sus manos detrás de su espalda. Declaró que los oficiales no le pusieron esposas, pero sí le agarraron ambas manos mientras lo escoltaban fuera del área. La policía le pidió su nombre y otra información básica. Cuando preguntó si estaba siendo arrestado, le dijeron que no, pero que estaba siendo detenido.

Carroll afirmó que los miembros de la prensa asumen algunos riesgos y que este era bajo en esa escala de riesgos.

“Pero es algo que no esperaba, simplemente porque hemos estado aquí todo el día”, expresó.

El Club Nacional de Prensa hizo un llamado al jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, y al sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, para que dejen de apuntar, detener u obstruir a los periodistas, y para que garanticen que los periodistas puedan informar sobre las manifestaciones de manera segura. También les pidió que investiguen y responsabilicen a los que violen las normas.

“Las fuerzas del orden no pueden elegir cuándo se aplica la Primera Enmienda. Los periodistas en Los Ángeles no fueron atrapados en el fuego cruzado, fueron apuntados”, indicó el presidente del Club Nacional de Prensa, Mike Balsamo, en un comunicado. Balsamo es editor de noticias de las fuerzas del orden para The Associated Press.

El domingo, la periodista australiana Lauren Tomasi fue alcanzada en la pierna por una bala de goma mientras informaba en vivo, con un micrófono en la mano, desde las protestas en el centro de Los Ángeles. El disparo ocurrió después de una tarde tensa en la que la corresponsal de 9News y su equipo quedaron atrapados entre la policía antidisturbios y los manifestantes.

#Internacionales | Oficiales le dispararon a la periodista australiana de 9News, Lauren Tomasi, quién cubría las protestas en Los Ángeles. Recibió el impacto de una bala de goma. Un guardia nacional de EE.UU. disparó el proyectil. #10Jun - Sky News pic.twitter.com/IEebwtzdde — LLanero Digital (@LlaneroDigitalV) June 10, 2025

Un video del evento muestra a un oficial detrás de Tomasi levantando repentinamente un arma de fuego y disparando una ronda no letal a corta distancia. Tomasi grita de dolor y se agarra la parte inferior de la pierna mientras ella y su camarógrafo se alejan rápidamente de la línea policial.

Hablando más tarde con 9News, Tomasi confirmó que estaba a salvo y sin daños.

“Estoy bien, mi camarógrafo Jimmy y yo estamos a salvo. Esta es solo una de las desafortunadas realidades de informar sobre este tipo de incidentes”, manifestó.

Mientras tanto, un fotógrafo británico permanecía hospitalizado el lunes después de someterse a una cirugía por un golpe similar en el muslo el sábado en Paramount, una ciudad al sur de Los Ángeles.