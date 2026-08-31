Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el lunes un fallo que permite a la Casa Blanca continuar con la construcción de un salón de bailes —un proyecto de 400 millones de dólares— mientras las demandas se abren paso en los tribunales, una clara victoria para el presidente Donald Trump en su intento por remodelar la capital del país a su imagen.

La decisión reemplaza la orden temporal que el presidente de la corte, John Roberts, emitió previamente, horas antes de la entrada en vigor del fallo de un tribunal de menor instancia que habría suspendido las obras.

Sin embargo, Roberts discrepó públicamente con la orden más reciente, sumándose a los tres jueces de tendencia liberal del tribunal, quienes señalaron que la obra “probablemente sea ilegal”.

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La mayoría no resolvió sobre la legalidad del proyecto, pero concluyó que es probable que un grupo de preservación no tenga el derecho legal para impugnar la construcción.

La demanda volverá a los tribunales de menor instancia, pero documentos señalan que partes clave del proyecto podrían estar terminadas en cuestión de meses — un marco de tiempo apresurado en comparación con un caso legal típico.

El gobierno del presidente Trump pidió la intervención de los jueces después de que tribunales federales determinaron que el proyecto debía quedar suspendido por no contar con la aprobación del Congreso.

La demanda, presentada por el National Trust for Historic Preservation, argumentó que Trump no tiene facultad unilateral para emprender la obra, la cual incluyó la demolición del Ala Este. Los abogados del grupo acusaron a la Casa Blanca de intentar “dejar atrás a los tribunales” al acelerar la construcción.

En los tribunales inferiores, el gobierno ha argumentado que el presidente tiene plena facultad para renovar la Casa Blanca y otros edificios federales. Abogados del gobierno aseguraron que se debe completar el proyecto por cuestiones de seguridad nacional, aunque ese no fue uno de los enfoques iniciales cuando Trump anunció la obra que, según dijo, sería financiada con donaciones privadas.

El gobierno ha dicho que los equipos trabajan 20 horas al día en la construcción de un salón de baile de 90,000 pies cuadrados. Se tiene previsto que la estructura quede finalizada en noviembre y que gran parte de la fachada haya sido construida a más tardar en abril, mientras que el proyecto en su totalidad concluya en agosto de 2028, según documentos judiciales.

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El juez federal Richard Leon ordenó en abril suspender la construcción superficial del salón de baile, aunque la orden permitía que continuaran las obras en búnkeres e instalaciones militares subterráneas. Leon fue nominado al cargo por el presidente George W. Bush, republicano.

El fallo fue suspendido, pero posteriormente fue ratificado en una decisión dividida de un tribunal de apelaciones. Dos jueces nombrados por presidentes demócratas concluyeron que la decisión del proyecto correspondía al Congreso y que “no es un asunto para la autoayuda del Poder Ejecutivo”. Un tercer juez, nominado al cargo por Trump, determinó que el grupo de preservación que impugnó el proyecto no tenía derecho legal para presentar la demanda.

El procurador general D. John Sauer también planteó ese argumento ante los jueces y dijo que la decisión de suspender la obra era “extraordinaria e ilegal”. Afirmó que la finalización del proyecto era “de necesidad vital por seguridad nacional”.

El gobierno ha obtenido una serie de victorias en el expediente de emergencia del máximo tribunal, aunque los jueces han fallado en contra de algunas de las políticas emblemáticas del presidente tras una revisión más completa.