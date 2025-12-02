Washington. Costco se une a otras empresas que no esperan a ver si la Corte Suprema anula los impuestos a las importaciones más amplios del presidente Donald Trump. Acudirán a los tribunales para exigir el reembolso de los aranceles que han pagado.

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, especializado en Nueva York, y el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos, en Washington, dictaminaron a principios de este año que los impuestos a las importaciones más cuantiosos e importantes de Trump son ilegales. El caso se encuentra ahora ante la Corte Suprema.

En una audiencia celebrada el 5 de noviembre, varios jueces del alto tribunal expresaron sus dudas sobre la capacidad del presidente para declarar emergencias nacionales e imponer aranceles a productos de casi todos los países del mundo.

Si el tribunal anula los aranceles, los importadores podrían tener derecho a reembolsos de los gravámenes que han pagado. “No se sabe con certeza si se concederán reembolsos y, de ser así, a cuánto ascenderán”, declaró Brent Skorup, investigador jurídico del Instituto Cato, de tendencia libertaria. “Pero esta posibilidad ha impulsado a muchas empresas, incluida Costco, a presentar demandas ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para, por así decirlo, obtener posibles reembolsos”.

Trump afirma tener un derecho casi ilimitado a imponer aranceles —una facultad que la Constitución otorga al Congreso, en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977—, pero ya ha perdido dos veces en los tribunales. La abogada especializada en comercio Joyce Adetutu, socia del bufete Vinson & Elkins, afirmó que Costco está intentando “asegurarse de que, si la Corte Suprema anula los aranceles de la IEEPA, lo que podría ocurrir incluso durante el verano, la sentencia esté vigente” y pueda obtener un reembolso.

En una demanda presentada la semana pasada ante el tribunal de comercio de Nueva York, Costco afirmó que exige la devolución del dinero ahora “para garantizar que no se comprometa su derecho a un reembolso completo”.

El operador de tiendas grandes expresó su preocupación por las dificultades para obtener un reembolso una vez que la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza finalice sus facturas arancelarias (un proceso llamado “liquidación”), un proceso que, según Costco, comenzará el 15 de diciembre. Los importadores tienen 180 días después de la liquidación para protestar contra las facturas arancelarias. A Costco le preocupa que “su plazo se reduzca dependiendo de cuánto tarde en obtenerse una decisión de la Corte Suprema”, declaró Adetutu. Revlon y el productor de mariscos y pollo enlatados Bumble Bee Foods han presentado argumentos similares en el tribunal comercial.

Los aranceles que se enfrentan a la impugnación judicial han recaudado alrededor de 90 mil millones de dólares hasta la fecha.

No está claro cómo funcionaría un proceso de reembolso. A medida que se finalizan las facturas de impuestos de importación, y en ocasiones se apelan, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza “reembolsa aranceles todos los días, pero no en esta medida”, dijo Adetutu. “Se ha recaudado una cantidad sustancial de ingresos por aranceles. Y realmente no ha habido ningún caso en el que haya habido una afluencia de solicitudes de reembolso”.

Trump advirtió en agosto que la eliminación de sus aranceles destruiría la economía estadounidense y conduciría a una “Gran Depresión” como la de 1929.