Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sufrieron la salida de cinco altos funcionarios el martes, en medio de una nueva crisis dentro de la principal agencia de salud pública del país.

Las renuncias fueron anunciadas en una reunión de líderes senior de la agencia. Los CDC, con sede en Atlanta, cuentan con dos docenas de centros y oficinas. Los directores de cinco de ellas están dejando sus cargos, lo que se suma a otras tres salidas recientes en las últimas semanas. Esto significa que cerca de un tercio de la alta dirección de la agencia ha renunciado o está por hacerlo.

Las salidas —descritas como jubilaciones— no fueron anunciadas públicamente. La agencia de noticias Associated Press confirmó la información a través de dos funcionarios de los CDC que no estaban autorizados a discutir el tema y hablaron bajo condición de anonimato.

Los anuncios se producen un día después de que la Casa Blanca nominara a Susan Monarez como nueva directora de los CDC. Sin embargo, no está claro si esta designación influyó en la decisión de los líderes que renunciaron. A principios de este mes, la administración Trump retiró la nominación del excongresista de Florida, el Dr. David Weldon, poco antes de una audiencia en el Senado.

Entre los funcionarios que dejarán sus cargos se encuentran:

-Leslie Ann Dauphin, directora del Centro de Infraestructura de Salud Pública, que supervisa más de 500 empleados y coordina la financiación, estrategia y asistencia técnica de los CDC para los departamentos de salud estatales, locales y territoriales.

-La doctora Karen Remley, directora del Centro Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo, que a principios de año contaba con más de 220 empleados a tiempo completo.

-Sam Posner, director de la Oficina de Ciencia, donde más de 100 empleados trabajan en investigación y políticas científicas, además de publicar el informe semanal Morbidity and Mortality Weekly Report.

-Debra Lubar, directora de la Oficina de Políticas, Desempeño y Evaluación, que cuenta con 65 empleados.

-Leandris Liburd, directora de la Oficina de Equidad en Salud, con aproximadamente 40 empleados. Liburd asumió el cargo en 2020 como parte de los esfuerzos para abordar el impacto desproporcionado de la pandemia de COVID-19 en las comunidades negras, hispanas y nativas americanas.

A estas salidas se suman: Kevin Griffis, director de comunicaciones de los CDC, quien dejó su cargo la semana pasada; Robin Bailey, director de operaciones de la agencia, quien renunció a finales del mes pasado; y el doctor Nirav Shah, exdirector adjunto principal de los CDC, quien el año pasado fue la voz principal de la agencia sobre la evolución de la epidemia de gripe aviar en animales, que también ha afectado al menos a 70 personas en Estados Unidos.