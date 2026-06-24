El servicio de Pesca de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA), investiga la muerte de una ballena de aleta, de unos 61 pies, que arribó a las costas de Seward, Alaska, arrastrada por la proa de un barco crucero, según informó la agencia en sus redes sociales.

Según Fox News, El Anchorage Daily News y el Alaska Beacon reportaron la semana pasada que el mamífero fue arrastrado hasta la costa por el barco Ovation of the Seas, de Royal Caribbean, un buque con capacidad para casi 5000 pasajeros y 1500 tripulantes.

El cadáver de la ballena, que se hallaba en estado de gestación y que corresponde a una especie en peligro de extinción, fue remolcado a una playa cercana, donde se le realizó una necropsia. En colaboración con el Alaska SeaLife Center y los Servicio de Patología Veterinaria de Alaska se determinó que al momento del deceso, el animal se encontraba en buen estado de salud y con abundante grasa y tejido muscular.

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La NOAA informó que tras la necropsia, las pruebas para determinar la causa oficial de la muerte podrían tomar meses, aunque la necropsia demostró lesiones compatibles con el impacto de una embarcación.

Por su parte, en un comunicado publicado por los medios regionales de Alaska, Royal Caribbean lamentó el hecho y aseguró que el incidente fue reportado de inmediato a las autoridades y que coopera plenamente con la NOAA. Añadieron que se toman muy en serio cualquier impacto de sus operaciones en los ecosistemas marinos.

“Actualmente se están realizando gestiones para remolcar el cadáver de la ballena mar adentro lo antes posible, donde se espera que se hunda y sirva de alimento a una gran variedad de vida marina de aguas profundas”, informó NOAA. La ballena de aleta es el segundo mamífero marino más grande del mundo.