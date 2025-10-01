Un crucero de Royal Caribbean rescató a un grupo de personas a la deriva en una balsa improvisada tras desviar su ruta para evitar la tormenta tropical Imelda, en una dramática operación en alta mar cerca de la costa mexicana.

El Enchantment of the Seas, que partió de Florida, el 27 de septiembre con destino a las Bahamas, se vio obligado a cambiar su itinerario por la tormenta, y optó por hacer escalas en Costa Maya y Cozumel, en México. Fue durante este nuevo recorrido, la noche del 28 de septiembre, cuando la tripulación avistó señales de auxilio provenientes de una embarcación improvisada flotando en el océano.

Según reportó el diario “The Independent”, señales de “SOS” fueron visibles en la distancia antes del rescate.

Videos compartidos en redes sociales muestran a un bote del crucero acercándose al grupo varado, donde varias personas permanecían de pie sobre la balsa.

Posted by Jeffrey Walker on Sunday, September 28, 2025

Un total de 12 personas fueron subidas al crucero y recibieron atención médica básica, además de agua y alimentos, confirmó el referido diario estadounidense.

Como es habitual en este tipo de situaciones, el barco notificó a las autoridades correspondientes, incluyendo a la Guardia Costera, para seguir los protocolos de rescate marítimo.