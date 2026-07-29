El crucero de expedición National Geographic Sea Bird registró un brote de enfermedad gastrointestinal que afectó a más de una decena de personas, en lo que representa el cuarto episodio de este tipo reportado en la embarcación desde finales de mayo.

Según información publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el brote más reciente fue reportado durante un viaje realizado entre el 15 y el 20 de julio, con escalas en Alaska. El episodio provocó síntomas como vómitos, diarrea y calambres abdominales en 13 personas, entre ellas ocho pasajeros de un total de 57 y cinco miembros de la tripulación.

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El CDC agregó que mantiene vigilancia sobre la situación y que analiza muestras de los pasajeros y tripulantes afectados para ayudar a identificar la causa del brote.

National Geographic Sea Bird ( Fotocaptura portal de National Geographic Sea Bird )

Antes de este episodio, el National Geographic Sea Bird, operado por Lindblad Expeditions, había registrado otros brotes gastrointestinales durante viajes realizados en mayo y junio. El primero ocurrió entre el 26 y el 31 de mayo, cuando nueve pasajeros y tres miembros de la tripulación presentaron síntomas relacionados con una enfermedad gastrointestinal.

En ese caso, las autoridades identificaron el norovirus como el causante del brote.

Según la Clínica Mayo, el norovirus es un virus altamente contagioso que causa gastroenteritis aguda, una inflamación del estómago y los intestinos. Aunque suele conocerse como “gripe estomacal”, no está relacionado con la influenza. El virus puede propagarse mediante alimentos o agua contaminados, superficies infectadas o el contacto cercano con una persona enferma. Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición e incluyen diarrea, dolor abdominal y vómitos, que generalmente duran entre uno y tres días.

Aunque las autoridades todavía no han confirmado que el brote más reciente en el crucero haya sido causado por norovirus, USA Today informó que Lindblad Expeditions canceló varios viajes programados para Alaska, entre ellos uno que saldría este próximo 30 de julio, mientras realiza labores de saneamiento. La compañía indicó que la decisión busca “realizar protocolos de saneamiento reforzados alineados con los más altos estándares de la industria y brindar tiempo adicional para ayudar a prevenir el riesgo de nuevos casos”.