Un incendio arrasó una casa en el condado de Charles, Maryland, el domingo, causando la muerte de cuatro niños y dos adultos, informaron las autoridades.

Una persona logró escapar del incendio, que fue reportado alrededor de las 8:40 a.m. en una vivienda en Waldorf, a unos 55 millas (88 kilómetros) al sur de Baltimore, según reportó WTOP News.

Más de 70 bomberos tardaron más de una hora en controlar las llamas. Un bombero fue hospitalizado y otro primer respondiente recibió atención en el lugar por heridas no especificadas.

La causa del incendio está bajo investigación. El maestro ayudante del Estado y jefe de bomberos, Oliver Alkire, indicó que el fuego se originó en el lado derecho de la casa, dentro de un porche cerrado.

Hasta la noche del domingo no se habían divulgado las edades ni los nombres de las víctimas.

Alkire también señaló que las autoridades no sabían de inmediato si la residencia contaba con detectores de humo en funcionamiento.