El 68 % de los cubanoestadounidenses en el sur de Florida (EE.UU.) apoya a los candidatos republicanos al Congreso, con lo que mantienen su respaldo récord a este partido, en contraste con el resto de los latinos, reveló este miércoles una encuesta de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

La ‘Encuesta Cuba 2026’ halló que el 28 % de los cubanoestadounidenses de este estado, donde reside el 63 % de esta población en Estados Unidos, apoya a los demócratas de cara a las elecciones de medio mandato, mientras persiste el respaldo récord a los republicanos que registró FIU en 2024.

El apoyo de los cubanos a los republicanos ocurre pese a que dos de cada tres, el 66 %, desaprueba el incremento de deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales bajo el mandato del presidente Donald Trump, y la mitad, el 50 %, reprueba su gestión de la economía, detalló la encuesta.

PUBLICIDAD

Pero el 57 % de los cubanos en Florida apoyan la guerra en Irán y dos de cada tres, el 66 %, respaldan la política de Trump contra La Habana.

“La decepción con la Administración Trump no ha movido a los cubanoestadounidenses fuera del Partido Republicano”, declaró Guillermo J. Grenier, investigador principal de la ‘Encuesta Cuba’ y profesor de sociología del Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de la FIU, en un comunicado.

Los datos de los cubanos contrastan con una encuesta de latinos en general de FIU y YouGov que mostró el martes que más de la mitad de los votantes hispanos en Estados Unidos, el 54,6 %, planea apoyar a los candidatos demócratas al Congreso, mientras que solo uno de cada tres, el 32,9 %, aprueba a Trump.

“Es muy claro que los cubanoestadounidenses son todavía mayormente republicanos y que se identifican y apoyan al presidente”, comentó el profesor Eduardo Gamarra, director del Latino Public Opinion Forum de FIU.

Esperan cambios en Cuba

El estudio de opinión, que se realiza desde 1991, encontró que 40 % de los cubanos en Florida espera “un cambio político mayor” en la isla dentro de cinco años y 22 % dentro de un año, mientras 29 % no cree que ocurra “nunca”.

El 73 % apoyaría una operación militar para derrocar al actual gobierno.

Casi siete de cada 10, el 69 %, creen que la política de “máxima presión” de Washington “traerá un cambio de régimen” a La Habana, y el 80 % rechaza que Estados Unidos permita que el actual gobierno cubano permanezca a cambio de reformas de libre mercado.

La mayoría de los cubanoestadounidenses respaldan las medidas más duras de Trump, como la “máxima presión” (77 %), el bloqueo al petróleo (65 %) y mantener a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo (69 %).

La encuesta se realizó del 4 al 29 de septiembre mediante llamadas telefónicas a 1,004 cubanos en el sur de Florida con un margen de error de 3.1 % y un nivel de confianza del 95%.