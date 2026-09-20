Un jurado de Luisiana declaró el jueves culpable a una mujer de homicidio por negligencia en relación con la muerte de un reportero de televisión de Telemundo, quien se encontraba de visita en Nueva Orleans para cubrir el Super Bowl, según informó la fiscalía de la parroquia de Jefferson.

Danette Colbert, de 49 años, también fue condenada por asociación ilícita para delinquir, al igual que su cómplice, Rickey White, de 35 años, según Paul Purpura, portavoz de la fiscalía. En Luisiana, este delito conlleva una pena de hasta 50 años de prisión.

Ambos llevaban años operando una red criminal que captaba a víctimas en el histórico Barrio Francés de la ciudad con la promesa de sexo; posteriormente, utilizaban drogas para dejarlas inconscientes y vaciar sus cuentas bancarias mediante el uso de tarjetas y teléfonos robados, según los fiscales.

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Colbert fue la última persona vista saliendo de la habitación de Adán Manzano, un reportero y presentador de Telemundo de 27 años radicado en Kansas City (Misuri). Manzano fue hallado muerto en su habitación de hotel el 5 de febrero del año pasado —días antes del Super Bowl— en Kenner, una localidad a las afueras de Nueva Orleans.

La autopsia reveló que Manzano falleció mientras yacía boca abajo sobre una almohada, incapaz de respirar tras haber ingerido una combinación de alcohol y Xanax, un fármaco depresor.

La fiscalía había intentado lograr una condena tanto para Colbert como para White por el delito de homicidio involuntario, que conlleva una pena de hasta 40 años; sin embargo, White fue declarado inocente de este cargo.

La condena de Colbert por homicidio por negligencia conlleva una pena máxima de 10 años, explicó a la prensa Jenny Voss, fiscal adjunta de la parroquia de Jefferson. Voss señaló que el jurado había evaluado cuidadosamente todas las pruebas y que ella respetaba su decisión.

“Estamos satisfechos con el veredicto; sabíamos desde el principio que era un caso difícil”, declaró a los periodistas. “Se ha hecho justicia”.

La familia de Manzano no pudo asistir al juicio, añadió Voss. Steve Downing, gerente general de Telemundo Kansas City —donde trabajaba Manzano—, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Stavros Panagoulopoulos, abogado de Colbert, y Leo Caillier III, abogado de White, tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Colbert, cuyos antecedentes incluían acusaciones de drogar a hombres y cometer robos, utilizó posteriormente la tarjeta de crédito de Manzano en una gasolinera de Nueva Orleans y en otros comercios de la zona.

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En los documentos judiciales, los fiscales describieron a Colbert actuando bajo la apariencia de una “prostituta o chica de fiesta”, mientras que White ejercía de “proxeneta”, brindando seguridad y ayudando a localizar y robar a las víctimas.

Otro hombre que colaboró ​​con Colbert y White en su red delictiva, Christian Anderson, de 35 años, testificó en su contra a cambio de que se redujeran sus cargos a robo simple y fraude con dispositivos de acceso, según Purpura. Los registros judiciales indican que se declaró culpable de ambos cargos y fue condenado a seis años de prisión.

Anderson “se siente aliviado de poder dejar esto atrás”, declaró su abogado, Bradley Phillips. Anderson ha colaborado con las autoridades desde su detención y “ha demostrado claramente remordimiento por su comportamiento pasado”.

En los documentos judiciales, los fiscales revelaron un extenso historial de mensajes de texto intercambiados a lo largo de los años entre Colbert, White y Anderson, en los que hablaban de utilizar drogas para incapacitar y robar a las víctimas.

Está previsto que Colbert y White reciban su sentencia a finales de septiembre, según la oficina del fiscal del distrito de la parroquia de Jefferson.

La muerte de Manzano se produjo un año después de que su esposa falleciera en un accidente automovilístico. La pareja dejó una hija pequeña.