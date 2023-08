Maine. Un hombre de 86 años acusado de asumir la identidad de su hermano hace décadas y utilizarla para cobrar dos veces los beneficios de Seguro Social, ha sido declarado culpable de fraude y robo de identidad, luego que fuera descubierto por la tecnología de reconocimiento facial que emparejó su rostro con dos identidades diferentes, según las autoridades.

Napoleón González, de Etna, asumió la identidad de su hermano en 1965, un cuarto de siglo después de la muerte de éste cuando era un bebé, y utilizó la identidad robada para obtener beneficios de Seguro Social bajo ambas identidades, múltiples pasaportes y tarjetas de identificación estatales, dijeron las autoridades policiales.

El viernes, un jurado federal le declaró culpable de los cargos de fraude postal, fraude a la Seguridad Social, fraude de pasaportes y usurpación de identidad. Se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión en la sentencia, siendo el fraude postal el que conlleva la mayor pena potencial de todos los cargos.

Los beneficios de González fueron investigados previamente por la Administración del Seguro Social en 2010 por posible fraude y sus beneficios fueron congelados.

En 2020 se inició una nueva investigación después de que un software de identificación facial indicara que el rostro de González aparecía en dos tarjetas de identificación estatales.

La tecnología de reconocimiento facial es utilizada por la Oficina de Vehículos de Motor de Maine para garantizar que nadie obtiene credenciales múltiples, o credenciales bajo el nombre de otra persona, dijo Emily Cook, portavoz de la oficina del secretario de Estado.

“Cuando se detecta un fraude, se investigan las transacciones fraudulentas y se remiten a procedimientos administrativos y/o penales. Eso es lo que ha ocurrido en este caso”, dijo.

Al ser interrogado, González afirmó que asumió la identidad de su hermano fallecido por orden de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, mientras participaba en una operación encubierta en la década de 1960, según los documentos judiciales. Posteriormente admitió haber fingido su muerte con su propia identidad y continuó con la identidad de su hermano, indicaban los documentos.

González sigue en libertad bajo fianza. Aún no se ha fijado la fecha de la sentencia.

Su abogado no respondió inmediatamente a un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios.