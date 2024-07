WASHINGTON. David Letterman encabezará una recaudación de fondos con el presidente Joe Biden dentro de 10 días, en la casa del gobernador de Hawai, Josh Green, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con los planes, una señal de que su campaña sigue adelante a pesar de los continuos llamados para que el presidente se retire de la carrera de 2024.

La recaudación de fondos del 29 de julio contará con la presencia del presentador, además de Biden y la primera dama Jill Biden, dijo la persona, que habló con la AP bajo condición de anonimato para discutir los planes que aún no se habían hecho públicos. La campaña tiene previstos al menos otros 10 actos de recaudación de fondos en los últimos 10 días de julio.

Letterman dirigió el “Late Show” de la CBS durante 22 temporadas. El acto se produce mientras otras celebridades como George Clooney, el director Rob Reiner y Stephen King han pedido a Biden que abandone la carrera de 2024, tras su desastrosa actuación en el debate del 27 de junio. También ha crecido la preocupación sobre la continuidad del apoyo a la recaudación de fondos después de que los ansiosos donantes expresaran serias preocupaciones sobre su actuación y el futuro del partido.

Biden insiste en que es la mejor persona para derrotar a Donald Trump y no se retira. El viernes, Biden, que se recupera del COVID-19 en su casa de Rehoboth Beach, hizo un llamamiento a la unidad del partido y trató de volver a centrar la atención en la agenda de Donald Trump.

Dijo que estaba deseando volver a la campaña electoral la próxima semana para desafiar las afirmaciones del republicano, “mientras defiendo mi propio historial y la visión que tengo para Estados Unidos: una en la que salvamos nuestra democracia, protegemos nuestros derechos y libertades, y creamos oportunidades para todos”.

“Hay mucho en juego, y la elección está clara”, dijo. “Juntos, ganaremos”.

Green organiza el acto en un momento en que un número creciente de legisladores han expresado sus dudas sobre la candidatura de Biden. Green conoce a la familia Biden desde hace años -el tío de su esposa fue compañero de cuarto de Biden en la universidad- y dijo a la AP en una entrevista que la decisión de abandonar o no la carrera tiene que venir del propio Biden.

“Creo que el presidente se mantiene en esta carrera a menos que sienta que no se puede ganar, o sienta que tiene que escuchar otras voces en su círculo íntimo de que no debería presentarse”, dijo Green. “Si el presidente sintiera que no está a la altura y que realmente no está a la altura, dimitiría”.

Green ha sido gobernador de Hawai desde 2022, gestionando el estado durante los devastadores incendios forestales del pasado verano.