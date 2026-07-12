WASHINGTON — Tras los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021, el senador Lindsey Graham afirmó que ya había tenido suficiente del hombre al que apoyaba la turba que asaltó el pilar de la democracia estadounidense: el presidente Donald Trump.

«Trump y yo hemos vivido una aventura de lo más intensa. Odio que esto termine así. Dios mío, lo detesto. Desde mi punto de vista, ha sido un presidente influyente», declaró Graham, visiblemente emocionado, una vez que las autoridades desalojaron a los alborotadores y permitieron a los senadores recuperar su cámara. «Lo único que puedo decir es que no cuenten conmigo. Ya basta».

PUBLICIDAD

Por supuesto que no lo era.

Graham, el republicano de Carolina del Sur que falleció inesperadamente el sábado por la noche a los 71 años, se dio cuenta de que el futuro de su partido estaba indisolublemente ligado a Trump y volvió rápidamente a ser un firme defensor suyo. Este cambio convirtió lo que en su momento había parecido una ruptura definitiva en un simple giro más en la relación llena de altibajos entre el poderoso senador y el presidente que llegó a dominar su partido.

«¿Podemos seguir adelante sin el presidente Trump? La respuesta es no», afirmó Graham en mayo de 2021, apenas cuatro meses después del ataque del 6 de enero. «He llegado a la conclusión de que no podemos crecer sin él».

Trump, quien el domingo calificó a Graham de «auténtico patriota estadounidense» en una publicación en las redes sociales, se mostró consternado por el repentino fallecimiento del legislador.

«No me lo puedo creer», declaró el presidente en el programa «Meet the Press» de la NBC. «Era como un miembro más de la familia».

Graham solía asesorar a Trump en materia de política exterior, sobre todo en cuestiones relacionadas con Israel, Ucrania e Irán. Era un visitante habitual de la Casa Blanca.

«Al término de una reunión especialmente emocionante y animada en el Despacho Oval, Lindsey Graham se dirigió a los presentes y dijo: “Nunca me lo había pasado tan bien en mi vida”», escribió en X el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. Afirmó que esas reuniones «estaban llenas de camaradería, afinidad y carcajadas estruendosas».

PUBLICIDAD

Trump recordó que, durante su última conversación con Graham, le dijo a su amigo: «Nos vemos pronto, pásate cuando quieras».

Graham dijo en una ocasión que la candidatura de Trump era como «recibir un disparo en la cabeza»

El senador y Trump se enfrentaron por primera vez mientras competían por la candidatura presidencial de 2016.

Graham calificó a Trump de «no apto para el cargo» y se indignó cuando Trump menospreció el servicio militar de un amigo íntimo suyo, el senador John McCain, republicano por Arizona. Trump comentó: «Me gusta la gente que no ha sido capturada», al referirse a los años que McCain pasó como prisionero de guerra en Vietnam.

Trump se enfadó tanto con Graham que llegó a hacer público el número de móvil personal del senador. Esto dio lugar a un vídeo que se hizo viral, en el que el senador destrozaba de forma espectacular una serie de teléfonos plegables. Rompió uno con un cuchillo de carnicero y otro con un palo de golf; después, utilizó líquido para mecheros, una batidora y un horno tostador para destrozar otros, antes de lanzar uno desde la azotea.

Graham terminó comparando la victoria de Trump en las primarias con «recibir un disparo en la cabeza» y afirmó que se negó a votar por él aquel noviembre. Sin embargo, ambos acabaron estrechando lazos gracias al golf y a lo que Graham describió como un sentido del humor compartido e irreverente.

Trump y Graham empezaron a jugar al golf juntos con tanta frecuencia que el senador empezó a verlo como una forma de impulsar su carrera, recurriendo en gran medida a ese tipo de adulación exagerada que tanto le gusta a Trump. En 2017, Graham bromeó diciendo que Trump le había dado una «paliza» en el campo de golf, incluso peor que en las primarias presidenciales.

PUBLICIDAD

«Su verdadera amistad solo se podía apreciar entre bastidores», declaró el senador Tim Scott, republicano por Carolina del Sur, en el programa «This Week» de la ABC. Scott afirmó que esa relación se forjó entre adversarios políticos, pero que también se fortaleció al pasar más de 100 horas jugando al golf juntos.

Durante el primer mandato de Trump, Graham contribuyó a impulsar los nombramientos de Trump para el Tribunal Supremo, aportó credibilidad a la agenda legislativa de la Casa Blanca e incluso, en ocasiones, pasó a formar parte del círculo más cercano del presidente. A menudo afirmaba que Trump estaba madurando en el ámbito político y mejorando en el desempeño de su cargo.

Las diferencias políticas de Graham con McCain, fallecido en 2018, nunca quedaron más patentes que en 2017, cuando McCain votó en contra de un plan respaldado por Trump para derogar la emblemática ley sanitaria del presidente demócrata Barack Obama. Esa iniciativa había sido copatrocinada por Graham.

Una ruptura que duró poco, una alianza reavivada

En su intervención en el pleno tras el asalto al Capitolio, Graham afirmó que «nunca se había sentido tan humillado y avergonzado por su país». Pero la ruptura con Trump no duró mucho.

Unas semanas más tarde, Trump invitó a Graham a jugar al golf y a cenar en la finca presidencial de Mar-a-Lago, en Florida, lo que reavivó su alianza. Durante la campaña de Trump de 2024, Graham actuó con frecuencia como portavoz de Trump en televisión, promoviendo la fortaleza militar de EE. UU., que, según él, impulsaría las políticas de «America First».

PUBLICIDAD

Graham nunca renunció a sus opiniones más tradicionales en materia de política exterior como republicano, incluido su apoyo sin reservas a Ucrania durante la invasión rusa. También fue una de las voces más destacadas a la hora de presionar a la Casa Blanca para que apoyara con mayor firmeza al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y adoptara una postura más dura frente a Irán.

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, Graham mantuvo su postura belicista, defendiendo con firmeza la acción y trabajando para contrarrestar a muchos de los seguidores de la campaña «Make America Great Again» de Trump que pensaban que «America First» significaba evitar ese tipo de conflictos militares.

«A quienes dicen que Irán es ahora más fuerte que antes, eso es un insulto para las Fuerzas Armadas estadounidenses y una idea descabellada, porque la economía iraní está en ruinas», publicó Graham en las redes sociales el 19 de junio.

Pero la admiración de Graham por Trump iba mucho más allá de Irán. Cuando Graham se impuso en las primarias republicanas de Carolina del Sur el mes pasado, dio a entender que el presidente era casi una deidad.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.