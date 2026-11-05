El cantante de música tejana Bobby Pulido dio el salto de los escenarios a la política al ganar las elecciones para representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes federal, tras derrotar a la congresista republicana Mónica de la Cruz.

La gesta permitió a los demócratas recuperar un escaño que el partido había perdido en 2022.

Su victoria también forma parte de la llamada “ola azul” que marcó las elecciones en Texas, donde Gina Hinojosa hizo historia al convertirse en la primera gobernadora latina del estado, mientras James Talarico logró que los demócratas recuperaran un escaño en el Senado federal por primera vez en 38 años.

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Elección de Bobby Pulido ( Fotocaptura )

¿Quién es Bobby Pulido?

Bobby Pulido es un cantante estadounidense de raíces mexicanas que se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música tejana durante la década de 1990, especialmente tras el lanzamiento de su éxito “Desvelado” en 1995, canción que impulsó su popularidad en México y Estados Unidos. Su estilo, que fusiona influencias musicales mexicanas y estadounidenses, junto con sus canciones de amor y desamor, le ganó el cariño del público y el apodo de “Golden Boy”.

Nacido en Edinburg, Texas, e hijo del reconocido músico Roberto Pulido, el artista también ha incursionado en la actuación y obtuvo un Latin Grammy en 2022. Antes de dedicarse a la música estudió ciencias políticas.

En el plano personal, está casado con Mariana Morales desde 2018 y es padre de cuatro hijos varones.