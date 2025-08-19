La esposa de Didarul Islam, el policía de Nueva York que fue asesinado junto a otras tres personas en un tiroteo ocurrido el mes pasado en un edificio de Manhattan, dio a luz a un niño el domingo, según informó la comisionada Jessica Tisch.

Out of tragedy, a new life has entered this world. Last night, Jamila Islam, the wife of Detective First Grade Didarul Islam, gave birth to their beautiful son, Arham. Arham joins his two big brothers, Ahyan and Azhaan.



— Jessica S. Tisch (@NYPDPC) August 18, 2025

“De la tragedia, una nueva vida ha llegado a este mundo. Anoche, Jamila Islam, esposa del detective de primera clase Didarul Islam, dio a luz a su hermoso hijo, Arham. Arham se une a sus dos hermanos mayores, Ahyan y Azhaan”, expresó Tisch en la red social X.

“Juntos, llevarán adelante el legado de servicio y valentía de su padre, un legado que el NYPD (Departamento de Policía de Nueva York) protegerá y mantendrá con la misma dedicación con la que Didarul sirvió a esta ciudad. Jamila, Ahyan, Azhaan y ahora Arham serán para siempre parte de la familia del NYPD”, sostuvo la comisionada.

Islam, de 36 años, era un oficial que emigró a Estados Unidos desde Bangladesh, según el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Tenía tres años y medio de servicio en el Departamento de Policía de Nueva York y estaba asignado a la comisaría 47, ubicada en el Bronx.

Según la investigación del tiroteo, Islam intentó intervenir durante el ataque cuando recibió un disparo por parte de Shane Devon Tamura, el hombre que abrió fuego contra civiles dentro del edificio 345 de Park Avenue el 28 de julio.

El edificio alberga oficinas comerciales, entre cuyos inquilinos se encuentran la NFL, Rudin Management y las firmas financieras KPMG y Blackstone.

Tamura habría intentado atentar contra las oficinas de la NFL. De acuerdo con los medios estadounidenses New York Post y CNN, junto a su cadáver fue hallada una nota suicida en la que afirmaba padecer encefalopatía traumática crónica, una enfermedad cerebral asociada a traumatismos craneoencefálicos repetitivos y comúnmente vinculada al fútbol americano, debido a los constantes golpes en la cabeza que sufren sus jugadores.