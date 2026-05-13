Scott Vincent Borba, cofundador de la empresa de belleza e.l.f. Cosmetics, está a punto de convertirse en sacerdote católico luego de abandonar la vida de lujos y fama que llevó durante años en Hollywood.

Según reportó ABC7, Borba pasó de rodearse de celebridades y disfrutar de una vida llena de excesos a vivir en un pequeño cuarto dentro de un seminario en California.

El religioso de 52 años recordó que durante su etapa en la industria de la belleza compartía con figuras como Paris Hilton y miembros de la familia Kardashian.

“Era la imagen de una vida de lujo. No era humilde y tenía mucho orgullo”, contó Borba.

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Ahora, su realidad es completamente distinta. Actualmente es diácono y estudia en el Seminario St. Patrick, en Menlo Park, donde asegura vivir con lo mínimo.

“Vivo en un cuartito pequeño… es sencillo, no tiene nada”, indicó Borba en la entrevista. “Tengo poca ropa y unos cuantos pares de zapatos. Mi vida se ha reducido a lo más básico”.

Borba, nacido en San José, California, sintió un llamado religioso a los 10 años, pero decidió ignorarlo durante décadas. Sin embargo, a los 40 años aseguró haber atravesado una etapa en la que perdió la alegría y comenzó a replantearse su vida.

“Le pedí a Nuestro Señor que me ayudara a ser el hombre que él creó para ser. Y en ese momento, tuve una enorme inundación de amor y misericordia que entró en mi vida. Fue una experiencia muy mística”, compartió.

“Nunca he sido más feliz en mi vida. Una vez que empecé a reorientarme, a recalibrarme con la ayuda de Dios hacia Él como enfoque, la alegría empezó a llegar”, aseguró.

Borba será ordenado sacerdote el próximo 23 de mayo en Visalia, California, bajo la Diócesis de Fresno.