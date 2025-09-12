La historia de amor entre Charlie Kirk y Erika Frantzve comenzó con una coincidencia en un bar de Nueva York y continuó hasta llegar al matrimonio celebrado en Arizona.

Su vínculo no solo estuvo marcado por la fe y la política, sino también por un profundo compromiso familiar que ambos defendieron en público y en privado.

Tras el asesinato del joven activista en Utah, Donald Trump contó que habló con la viuda y aseguró que está “devastada”.

“Supe que era la indicada”

Charlie Kirk relató en un video de Turning Point USA cómo conoció a Erika Frantzve en 2018. La escena, según él mismo describió, ocurrió en un bar de Nueva York y se transformó rápidamente en una conversación extensa que se asemejó más a una evaluación mutua que a una cita casual. “La conocí y tuvimos una cena muy larga, que fue muy cercana a casi una entrevista”, recordó en junio de 2024.

Para Kirk, aquella primera impresión fue definitiva. “Casi inmediatamente supe que ella era la indicada”, afirmó en esa misma intervención. El joven activista conservador consideraba que salir sin un propósito claro no conducía a nada, y aconsejaba a otros que pensaran las relaciones como un camino hacia el matrimonio.

“Deberías entrevistar a la persona que podría ser tu cónyuge. Si no cumple con lo que buscas, sigue adelante. Las citas por el simple hecho de tener citas son malas para ti y para la otra persona”, consideró en tono categórico.

Ese encuentro marcó el inicio de una relación que pronto trascendió la casualidad. La ex reina de belleza y el activista compartían la fe cristiana y una visión de la vida orientada a la familia, lo que terminó por unirlos con fuerza, según contó.

La relación se consolidó en los años siguientes. En diciembre de 2020, Kirk le propuso matrimonio a Erika, mientras que en mayo de 2021 celebraron su boda en Arizona. La ceremonia fue íntima y sencilla, sin damas de honor ni padrinos.

Frantzve compartió en redes sociales imágenes de ese día acompañadas de un mensaje conmovedor: “Al hombre al que estoy inmensurablemente bendecida de poder llamar mi esposo. Mi CJK. Te amo”.

Su decisión de mantener la privacidad

La familia Kirk-Frantzve creció con la llegada de dos hijos. En agosto de 2022 nació una niña, mientras que en mayo de 2024 llegó un varón. Sin embargo, ambos tomaron la determinación de proteger la intimidad de sus pequeños. Según explicó el propio Kirk en Instagram, eligieron no publicar los nombres ni mostrar los rostros. “En un mundo donde todo se pone en redes sociales, nosotros decidimos mantener la cosa en privado”, comentó.

La prioridad por la privacidad no impidió que compartieran momentos familiares significativos, aunque siempre de manera medida. En enero de 2025, por ejemplo, llevaron a su hija a la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington D.C., mientras que en marzo asistieron juntos a un partido de los Chicago Cubs.

“Está devastada”

Charlie Kirk fue asesinado a los 31 años durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó un mensaje en su red social Truth luego de enterarse de los hechos: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie”.

“Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, agregó.

Unas horas más tarde, el presidente se cruzó con la prensa, debido a los actos del 11 de septiembre, y allí comentó que tuvo “una larga charla con Erika Frantzve”. Ante la consulta de los periodistas, aseguró que ella “está absolutamente devastada”, según consignó E! News.