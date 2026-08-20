La muerte de un hombre de 51 años que cayó desde un balcón del Madison Square Garden durante un concierto de la banda Goose fue clasificada oficialmente como un accidente, según determinó la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York.

La víctima fue identificada como Paul Kueker, residente de Niantic, Connecticut, quien asistía al espectáculo junto a su esposa para celebrar su próximo 25.º aniversario de bodas. El incidente ocurrió la noche del 20 de junio, poco antes de las 10:00 p.m., dentro del emblemático recinto de Manhattan.

Forense confirma

Tras casi dos meses de investigación, las autoridades concluyeron que Kueker falleció por múltiples lesiones por impacto contundente sufridas al precipitarse aproximadamente 150 pies desde la sección 300 del estadio. La resolución descarta que la muerte haya sido intencional y la clasifica como accidental.

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Cuando agentes del Departamento de Policía de Nueva York llegaron al lugar tras una llamada al 911, encontraron al hombre inconsciente y con heridas compatibles con una caída desde gran altura. Fue trasladado al Hospital Bellevue, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Escena desgarradora

De acuerdo con información publicada por New York Post, varios asistentes relataron que Kueker aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol antes de caer por encima de una barrera de vidrio de aproximadamente cuatro pies de altura durante el intermedio del concierto.

Uno de los testigos narró que el impacto ocurrió a pocos pasos de donde se encontraba sentado, mientras decenas de personas comenzaron a gritar y el personal de emergencia acudía al área.

Desde el inicio de la investigación, la Policía de Nueva York indicó que no existían señales de actividad criminal relacionada con el caso. La decisión del médico forense respalda esa conclusión al establecer que se trató de un accidente.

Kueker era director de operaciones de la empresa Smartcon Solutions y padre de dos hijos. Tras la tragedia, la banda Goose expresó públicamente sus condolencias y lanzó una camiseta conmemorativa cuyos ingresos fueron destinados a una campaña de apoyo económico para la familia del fallecido