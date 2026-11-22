Un tribunal de apelaciones ha anulado una ley federal que exige que los lugares de trabajo ofrezcan adaptaciones para las mujeres embarazadas, argumentando que el Congreso violó la Constitución de los Estados Unidos al aprobar la ley en 2022.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, emitió el viernes su fallo por 9 votos contra 8. Los defensores de la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas afirmaron que el fallo invalida la ley en Texas, Luisiana y Misisipi —estados que se encuentran bajo la jurisdicción del Quinto Circuito— y podría poner en peligro la ley en otros lugares.

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El tribunal de apelaciones dictaminó que la ley era inconstitucional porque la mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU. no estaban físicamente presentes cuando se aprobó como parte de un paquete de gastos en diciembre de 2022. En ese momento, la Cámara funcionaba bajo las normas de la era del COVID-19, que permitían a los miembros votar por poder.

“El texto, el contexto, la interpretación original y la aplicación histórica ininterrumpida de la cláusula (del quórum) indican que los miembros del Congreso deben estar presentes a efectos del quórum —tal como lo sostuvo expresamente la Corte Suprema hace más de 125 años y tal como lo ha hecho el Congreso desde su fundación—”, señaló el tribunal en su fallo. “La “presencia por poder” no cuenta”.

A Better Balance, un grupo de defensa que impulsó la aprobación de la ley, declaró el viernes en un comunicado que probablemente se apelaría el fallo del tribunal de circuito ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Inimai Chettiar, presidenta del grupo, afirmó que el fallo era “jurídicamente erróneo y carecía de visión a largo plazo”.

“El Quinto Circuito ha puesto en riesgo la salud, los medios de vida y la seguridad económica de millones de mujeres estadounidenses y sus familias”, afirmó Chettiar en un comunicado.

La ley, que se aprobó con apoyo bipartidista, refuerza los derechos de las mujeres a recibir adaptaciones en el lugar de trabajo para satisfacer necesidades relacionadas con el embarazo y el parto, tales como tiempo libre para citas médicas y exenciones de levantar objetos pesados.

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El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda en 2023 para bloquear la ley, alegando que era inconstitucional. En 2024, un juez federal le dio la razón y suspendió la aplicación de la ley para los empleados estatales de Texas.

Sin embargo, en 2025, un panel de tres jueces del Tribunal del Quinto Circuito no estuvo de acuerdo y determinó que la ley se había aprobado correctamente conforme a las normas del Congreso vigentes durante la pandemia. Esa decisión fue apelada ante el pleno del Quinto Circuito.

En su opinión disidente, los ocho jueces que habrían confirmado la ley señalaron que ningún miembro del Congreso objetó que faltara quórum cuando se aprobó el proyecto de ley de financiamiento del gobierno por 1.7 billones de dólares.

“El estado de Texas, tras haber aceptado la gran mayoría de los fondos que el Congreso le asignó, ahora sostiene que la parte del proyecto de ley que establece protecciones para las mujeres embarazadas y los trabajadores viola la cláusula del quórum”, escribieron.

Aunque la ley se aprobó durante el gobierno de Biden, el Departamento de Justicia bajo el gobierno de Trump ha seguido defendiéndose contra la demanda de Paxton, la cual —de tener éxito— podría abrir la puerta a impugnaciones legales de otras leyes de la época de la pandemia aprobadas por poder.

El domingo se dejó un mensaje en el Departamento de Justicia solicitando comentarios sobre la decisión del tribunal de apelaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.