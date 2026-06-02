Las autoridades federales mantienen en la mira a una mujer que forma parte de la lista de los más buscados por el FBI, tras ser acusada en Pensilvania de un esquema de fraude en el que presuntamente fingió padecer un cáncer terminal para obtener dinero de familiares y amigos.

Se trata de Vanessa O’Rourke, nacida el 14 de julio de 1988, quien habría asegurado falsamente que padecía un glioblastoma, un tumor cerebral agresivo, para solicitar ayuda económica con fines médicos y de sustento.

Vanessa O’Rourke figura en la lista de los más buscados por el FBI. ( FBI Most Wanted )

Según el FBI, entre octubre de 2015 y julio de 2016, O’Rourke convenció a familiares y amistades de que necesitaba viajar a Australia para someterse a un tratamiento experimental contra la presunta enfermedad.

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Sin embargo, la investigación reveló que durante esos viajes O’Rourke no recibió ningún tratamiento y, en cambio, realizó actividades recreativas.

Tras regresar a Estados Unidos, presuntamente continuó con el engaño y promovió recaudaciones de fondos, incluyendo una página en internet y un evento benéfico en un restaurante en Pensilvania, logrando que múltiples personas donaran dinero bajo la creencia de que ayudaban a costear su tratamiento.

Sydney, Australia.

O’Rourke utilizó ese dinero para realizar otro viaje a Australia, donde nuevamente habría llevado una vida normal sin recibir atención médica, indicó el FBI.

O’Rourke fue acusada el 3 de mayo de 2018 en el Tribunal Federal del Distrito Este de Pensilvania por 15 cargos de fraude electrónico. Desde entonces existe una orden federal de arresto en su contra.