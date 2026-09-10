DETROIT — Más de una docena de exjugadores de hockey han presentado una demanda contra la Universidad de Míchigan, alegando que su entrenador y otros miembros del personal estaban al corriente de las novatadas de carácter sexual que sufrieron hace décadas, entre las que se incluía el afeitado forzado de sus genitales y otros abusos por parte de sus compañeros de equipo.

«Los abusos eran rituales, estaban meticulosamente planificados y eran sádicos. ... Para formar parte del equipo masculino de hockey sobre hielo de Michigan era necesario soportar abusos sexuales», afirmó el abogado Michael Pitt en una demanda por discriminación sexual presentada este miércoles ante un tribunal federal de Detroit.

PUBLICIDAD

Los demandantes son 16 hombres que jugaron en Michigan entre 1984 y 2001. Al parecer, la demanda surgió a raíz de unas conversaciones mantenidas entre varios antiguos compañeros de equipo en 2024.

La universidad ha calificado las acusaciones de «preocupantes», pero niega cualquier responsabilidad.

«En la medida en que algún antiguo deportista universitario participara en novatadas u otras conductas indebidas, estaría infringiendo la normativa de la universidad», afirmó el portavoz Paul Corliss en un comunicado escrito.

«La universidad adoptó por primera vez una política oficial contra las novatadas en 1982. Fue una de las primeras universidades del país en hacerlo y se ha ganado su prestigio como referente en este ámbito», afirmó.

La demanda afirma que Red Berenson, que fue entrenador entre 1984 y 2017, estaba al corriente de los abusos y no hizo nada al respecto.

Berenson anunció el fin de las «novatadas» en 2012, refiriéndose a que se obligaba a los jugadores de primer año a llevar el material y a comer con el equipo. No hizo mención alguna al maltrato físico, pero reconoció que «los capitanes se habían pasado de la raya», según informaban los medios de comunicación en aquel momento.

Berenson, de 86 años, se negó el jueves a hacer declaraciones sobre la demanda.

«Dame un momento para asimilar lo que está pasando», dijo el exjugador de la NHL.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.