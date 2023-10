SEATTLE. Una mujer de Idaho demandó al que fuera su médico de fertilidad, alegando que éste utilizó en secreto su propio esperma para inseminarla hace 34 años.

Se trata del último de una serie de casos de este tipo que se han ido presentando a medida que la toma de muestras de ADN en casa permite a las personas conocer mejor su ascendencia.

Sharon Hayes, de 67 años y residente en Hauser (Idaho), declaró en la demanda que en 1989 acudió al doctor David R. Claypool, ginecólogo y obstetra de Spokane (Washington), porque ella y su entonces marido no habían podido concebir.

PUBLICIDAD

Relacionadas Mujer le dona el útero a su hermana para que tenga un bebé

Ella quería un donante anónimo y, según la demanda presentada el miércoles ante el Tribunal Superior del condado de Spokane, Claypool le informó de que el donante se seleccionaría en función de rasgos elegidos por ella, como el color del pelo y de los ojos, y que el donante sería sometido a pruebas de detección de problemas genéticos o de salud. Cobró 100 dólares en efectivo por cada uno de los tratamientos, diciendo que el dinero era para los estudiantes universitarios o de medicina que donaban el esperma, según la demanda.

Pero el año pasado, su hija de 33 años, Brianna Hayes, se enteró de quién era su padre biológico después de enviar su ADN al sitio web de pruebas genéticas y ancestros 23andMe, dijo Brianna Hayes a The Associated Press el jueves.

“Ha sido una crisis de identidad, sin duda”, dijo. “Esto se me ocultó toda mi vida. Me sentí traumatizada por mi madre, y el hecho de que soy un producto de sus acciones es desagradable.”

Hayes también se enteró de otra cosa: tiene al menos otros 16 medios hermanos en la zona, dijo. No quedó claro de inmediato si alguna otra mujer ha iniciado acciones legales contra Claypool.

La AP no pudo ponerse en contacto con Claypool a través de los números de teléfono que figuran para él. Su abogado, Drew Dalton, se negó a comentar en respuesta a una solicitud por correo electrónico, diciendo que no había tenido la oportunidad de hablar con su cliente.

Dalton dijo a The Seattle Times, que informó por primera vez sobre la demanda el jueves, que el asunto había estado en mediación. Pero el periódico informó de que Claypool afirmó que no tenía conocimiento de las acusaciones y no conocía a Sharon Hayes. Según dijo, dejó de ejercer en 2005.

PUBLICIDAD

“Sé que la gente está muy contenta”, dijo Claypool sobre sus antiguos pacientes. “Pero es la primera vez que oigo algo en 40 años”.

Han surgido varios casos de “fraude de fertilidad” a medida que han proliferado los servicios de ADN en línea. El año pasado, un reportaje del New York Times afirmaba que más de 50 médicos de fertilidad estadounidenses han sido acusados de fraude relacionado con esperma donado, y un documental de Netflix se centraba en un especialista en fertilidad de Indiana que engendró en secreto al menos 94 niños mientras inseminaba a pacientes.

Un jurado de Colorado concedió casi 9 millones de dólares a tres familias que acusaron a un médico especialista en fertilidad de utilizar su propio esperma para inseminar a madres que solicitaron donantes anónimos.

Las reclamaciones en la demanda de Sharon Hayes incluyen fraude, falta de consentimiento en violación de la ley estatal de negligencia médica y violación de la ley estatal de protección del consumidor por “su esquema de cobrar en efectivo por su propio esperma, mientras que él estaba representando que era el esperma de un donante”, dijo RJ Ermola, un abogado de Hayes.

Brianna Hayes dijo que había disfrutado conociendo a sus hermanastros, pero que nunca conoció a Claypool. Inicialmente buscó información genética para ver si podía ayudar a explicar problemas de salud, incluyendo un ataque de leucemia en la infancia - “condiciones que no se dan en el lado de la familia de mi madre”.

Dice que a su madre le ha costado mucho aceptar la revelación: “Esta mañana está hecha un charco”, dijo. “Siente una culpa inmensa por haberme puesto en esta situación. Le dije: ‘Tú no has sido así en absoluto; has seguido todos los canales adecuados para hacer lo que tenías que hacer. Sólo estabas siendo una madre, queriendo ser una madre cariñosa’”.