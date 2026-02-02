El demócrata Taylor Rehmet conquistó un distrito del Senado estatal de Texas, históricamente republicano, en la elección especial del sábado, continuando con una serie de victorias sorpresa para los demócratas en Estados Unidos desde que el expresidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

El vicepresidente republicano de Texas, Dan Patrick, lo calificó como “un llamado de atención para los republicanos en todo Texas”, donde el Partido Republicano controla todos los cargos estatales.

“Nuestros votantes no pueden dar nada por sentado”, escribió Patrick en la red social X, señalando que las elecciones especiales con baja participación siempre son impredecibles. “Sé la energía y la fuerza que posee la base republicana en Texas. Saldremos a luchar con una nueva determinación y recuperaremos este escaño en noviembre.”

PUBLICIDAD

Rehmet, líder sindical y veterano militar, derrotó con facilidad a la republicana Leigh Wambsganss, activista conservadora, en el distrito del área de Fort Worth, que Trump había ganado por 17 puntos en 2024. Con casi todos los votos contados, Rehmet llevaba más de 14 puntos de ventaja, un cambio de más de 30 puntos.

“Esta victoria es para la gente trabajadora de todos los días”, dijo Rehmet a sus seguidores.

El distrito del Senado estatal que ganó Rehmet no había sido representado por un demócrata desde 1991, es decir, durante 35 años.

El triunfo de Rehmet se sumó al récord de los demócratas de superar expectativas en elecciones especiales durante este ciclo, que comenzó en marzo —cuando ganaron en un distrito legislativo de Pensilvania compuesto por suburbanos y agricultores que los demócratas no habían tenido en un siglo— y continuó hasta noviembre, cuando dominaron elecciones de candidatos y papeletas desde Maine hasta California.

Además, Zohran Mamdani, un socialista democrático sin complejos, fue elegido alcalde de la ciudad de Nueva York, un bastión demócrata que registró la mayor participación en unas elecciones para alcalde en 50 años.

Estos resultados se producen mientras la aprobación pública de Trump se mantiene estable en alrededor del 40%. Una encuesta de AP-NORC de enero encontró que la mayoría de los adultos estadounidenses desaprueba cómo maneja la política exterior, las negociaciones comerciales, la inmigración y la economía.

Los demócratas dijeron que los resultados del sábado en Texas son una prueba más de que los votantes bajo la segunda administración Trump están motivados a rechazar a los candidatos y políticas del GOP.

PUBLICIDAD

El presidente del Partido Demócrata de Texas, Kendall Scudder, señaló que Rehmet ganó porque se alineó con los trabajadores y habló con los texanos sobre el futuro.

“Esta victoria muestra lo que es posible en Texas con una organización sólida, excelentes candidatos e inversiones estratégicas”, dijo en un comunicado. “La gente está notando que los demócratas apoyan a los trabajadores y están obteniendo resultados.”

Otras victorias estatales de los demócratas desde 2025 incluyeron gubernaturas en Virginia y Nueva Jersey y elecciones especiales en Kentucky e Iowa. Y, aunque el republicano Matt Van Epps ganó una elección especial en Tennessee para un escaño en la Cámara de Representantes, el margen relativamente estrecho dio a los demócratas esperanzas para las elecciones intermedias de este otoño.