La demócrata de Míchigan Mallory McMorrow suspendió el domingo su campaña para el Senado de los Estados Unidos, lo que ha dado un giro a la reñida contienda por la candidatura de su partido apenas un mes antes de las primarias.

McMorrow no explicó su inesperada decisión en el comunicado que publicó en las redes sociales, pero se veía sometida a una intensa presión por parte de algunos miembros de su partido para que contribuyera a que la contienda se redujera a una carrera entre la diputada federal Haley Stevens y el favorito del ala progresista, Abdul El-Sayed.

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El escaño que deja vacante el senador demócrata Gary Peters, que se jubila, es uno de los que el partido debe conservar si quiere recuperar la mayoría en el Senado en las elecciones de mitad de legislatura de este otoño. Los demócratas no pueden permitirse perder terreno en su ardua lucha por hacerse con el control de la cámara durante los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump.

«Hoy anuncio que voy a suspender mi campaña para el Senado de los Estados Unidos», escribió McMorrow.

«Y lo hago con un profundo, profundísimo sentimiento de gratitud. Por nuestros miles de voluntarios, por todos los que habéis aportado lo que habéis podido —construyendo una campaña sin un solo dólar procedente de los comités de acción política (PAC) de las empresas—. Por mi equipo, que ha creado este equipo partiendo de la nada. Os doy las gracias», afirmó.

La contienda del 4 de agosto ha dividido cada vez más a los demócratas por motivos ideológicos: el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, respalda a Stevens, mientras que El Sayed cuenta con el apoyo del senador de Vermont Bernie Sanders y de aliados como la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, aunque El Sayed se identifica como progresista y no como socialista democrático.

Algunos demócratas del establishment temían que sus políticas de extrema izquierda pudieran mermar las posibilidades del partido en las elecciones generales de este otoño, que tendrán una gran repercusión mediática.

Ahora que McMorrow se ha retirado de la carrera, el establishment cree que será más fácil derrotar a El Sayed.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.