El Partido Demócrata se anotó una victoria determinante en su carrera por reconquistar el control del Senado de Estados Unidos tras el triunfo del exgobernador Roy Cooper, quien se impuso este martes en la contienda legislativa por Carolina del Norte sobre el republicano Michael Whatley.

La agencia de noticias The Associated Press certificó la victoria de Cooper a las 8:23 p.m. (hora del este).

El triunfo de Cooper representa la primera ganancia neta (pickup) fundamental para el bloque demócrata, al tratarse de un escaño que hasta ahora pertenecía a los republicanos. La vacante surgió tras la decisión del senador conservador Thom Tillis de no aspirar a un nuevo término.

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Cooper, una figura ampliamente conocida en la política estatal tras haber ocupado la gobernación y la secretaría de Justicia de Carolina del Norte, superó en las urnas a Whatley, exdirector del Comité Nacional Republicano (RNC) y cercano aliado del presidente Donald Trump, quien respaldó activamente su campaña.

El resultado inclina aún más la balanza a favor de la oposición demócrata en la Cámara Alta federal, sumándose a la defensa del escaño de Jon Ossoff en Georgia como los golpes electorales más destacados de la jornada en el sureste estadounidense.

A este avance se sumaron otras victorias demócratas en la costa este:

Nuevo Hampshire (Senado): El congresista demócrata Chris Pappas conquistó el escaño senatorial al derrotar al republicano y exsenador John Sununu. La victoria de Pappas retiene para los demócratas una banca clave en la lucha por la mayoría, llenando la vacante que dejó la senadora Jeanne Shaheen tras optar por no postularse a la reelección.

El congresista demócrata conquistó el escaño senatorial al derrotar al republicano y exsenador John Sununu. La victoria de Pappas retiene para los demócratas una banca clave en la lucha por la mayoría, llenando la vacante que dejó la senadora Jeanne Shaheen tras optar por no postularse a la reelección. Rhode Island (Gobernación): La demócrata Helena Foulkes , exejecutiva de CVS y Hudson’s Bay, fue electa gobernadora al superar al republicano Aaron Guckian. Foulkes llegó a la papeleta general tras vencer en las primarias de septiembre al gobernador incumbente Dan McKee.

La demócrata , exejecutiva de CVS y Hudson’s Bay, fue electa gobernadora al superar al republicano Aaron Guckian. Foulkes llegó a la papeleta general tras vencer en las primarias de septiembre al gobernador incumbente Dan McKee. Florida (Cámara de Representantes federal): La congresista demócrata Kathy Castor aseguró su undécimo mandato en el distrito 14 de Florida tras imponerse sobre el republicano Mike Beltran, logrando prevalecer a pesar del reciente rediseño de distritos que favorecía al Partido Republicano.

Republicanos resisten en Florida

A pesar de los avances demócratas en el sureste y noreste, los republicanos lograron blindar su hegemonía en Florida con la victoria de Ashley Moody en el Senado federal frente a la legisladora demócrata Angie Nixon.

Moody retiene así la banca a la que llegó designada por el gobernador Ron DeSantis en 2025 para ocupar la vacante de Marco Rubio, tras su confirmación como secretario de Estado federal. Con este triunfo, la exprocuradora general completará los dos años restantes del término que Rubio ganó originalmente en 2022.

La derrota de Nixon, una figura del ala socialista democrática que dio la sorpresa en las primarias sobre el liderato moderado tradicional, extiende la sequía del Partido Demócrata en Florida, donde no logran ganar un escaño en el Senado federal desde 2012.