Los demócratas de la Cámara de Representantes se preparan para elegir a su equipo directivo para el nuevo Congreso en reuniones a puerta cerrada que se llevarán a cabo esta semana y que pondrán a prueba al líder demócrata Hakeem Jeffries y a la nueva generación de líderes que se postulan para asumir el mando de su nueva mayoría.

Jeffries, junto con la diputada Katherine Clark, de Massachusetts, y el diputado Pete Aguilar, de California, marcarían tres hitos históricos: Jeffries sería el primer afroamericano en convertirse en presidente de la Cámara de Representantes; Clark, la primera mujer en ocupar el cargo de líder de la mayoría; y Aguilar, el primer latino en desempeñar el cargo de jefe de disciplina de la mayoría. Los tres se presentan sin oposición.

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El trío de líderes demócratas se enfrenta a un partido inquieto y ansioso por la lucha tras unas elecciones marcadas por el cambio, en las que los votantes derrocaron a los republicanos en un rechazo al presidente Donald Trump y al partido en el poder. Las oficinas de los demócratas y de los recién elegidos se han visto inundadas de llamadas telefónicas y publicaciones en redes sociales que exigen un nuevo comienzo. La semana pasada, manifestantes abuchearon a Jeffries durante una conferencia demócrata en Denver.

El martes, Jeffries se reunió en privado con los distintos grupos que conforman a los demócratas de la Cámara de Representantes —el Grupo Progresista del Congreso, la Coalición de Nuevos Demócratas y los Blue Dogs, de orientación fiscal conservadora, entre otros— antes de la elección a puerta cerrada. Se ha puesto en contacto personalmente con cada uno de los demócratas de la Cámara y afirma que no da nada por sentado.

“Me encantan esas conversaciones, y vamos a seguir haciéndolas durante las próximas 24 horas”, dijo.

Los escépticos se preguntan si los líderes están a la altura del cargo

La votación del miércoles será la primera de sus carreras para decenas de diputados electos, incluso antes de que presten juramento el 3 de enero de 2027, cuando se reúna el nuevo Congreso. Jeffries, si resulta reelegido como líder demócrata, se enfrentaría a una votación nominal separada de toda la Cámara en enero para convertirse en presidente de la Cámara.

El diputado electo Brad Lander, de Nueva York, anunció que apoyaría a Jeffries cuando este lanzó su campaña para el Congreso. El diputado electo Randy Villegas, de California, ha dicho que apoyaría a quienquiera que le ayudara a cumplir mejor con las necesidades de su distrito del Valle Central.

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La diputada Emily Randall, demócrata por Washington, que se presenta a la reelección, dijo que escuchó preguntas sobre el liderazgo de la Cámara de Representantes durante las reuniones públicas en su distrito y que ha estado viendo cómo llegan mensajes directos a su cuenta de Instagram sobre la elección de líderes. Por eso decidió empezar a responderles.

“La gente me ha enviado mensajes preguntándome si Bernie Sanders podría ser el presidente de la Cámara de Representantes”, dijo. “Técnicamente sí, aunque probablemente sería difícil”.

(Es cierto que la Cámara de Representantes puede elegir a cualquiera como presidente, pero tampoco es probable que sea Sanders, ya que él ya tiene un trabajo en el Senado de los Estados Unidos.)

En una llamada, Randall dijo que escuchó las inquietudes del elector y luego le dijo: “A decir verdad, sin andarme con rodeos, sea quien sea nuestro presidente de la Cámara —y creo que va a ser Hakeem Jeffries, a quien apoyo para ese cargo—, creo que lograremos muchas de las cosas que él nos pedía”.

Los legisladores mencionaron la transmisión en vivo que realizó la diputada Alexandria Ocasio-Cortez para tratar de explicar el papel del presidente de la Cámara.

“Hay un solo candidato en esta contienda: Hakeem Jeffries”, dijo Ocasio-Cortez en el Capitolio. “Creo que a todos les preocupa mucho más lo que significa ese liderazgo, qué es lo que promete”.

Los primeros líderes de la era posterior a Pelosi

Jeffries, Clark y Aguilar han ascendido juntos, como equipo, como la primera nueva generación de líderes de la era posterior a Pelosi, y pronto asumirán por primera vez el liderazgo de la mayoría.

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Cuando la diputada Nancy Pelosi decidió dejar el liderazgo en 2022, tras la derrota electoral del partido que otorgó la mayoría a los republicanos, se sentaron las bases para esta era. Pelosi, el número dos de los demócratas, el diputado Steny Hoyer de Maryland, y el diputado James Clyburn de Carolina del Sur, a menudo habían actuado al unísono, ascendiendo y luego dando un paso atrás en los cargos que habían ocupado durante mucho tiempo.

Se está produciendo una agitación similar en el Senado, donde el líder del Senado, Chuck Schumer, se enfrenta al desafío del senador Chris Van Hollen, de Maryland.

La diputada Yassamin Ansari, demócrata por Arizona, que se presenta a la reelección, dijo que la situación en el Senado y en la Cámara de Representantes “es bastante diferente”.

Dijo que Jeffries ha sido un líder colaborativo que escucha las ideas de los miembros del grupo progresista, como ella y otros. “Su trabajo es representarnos a todos, no solo a una facción”, dijo Ansari.

“Es más productivo enfocarnos en prepararnos para lo que vamos a hacer desde la mayoría y en lo que necesitamos y queremos lograr en esos primeros 100 días”.

El diputado Shomari Figures, de Alabama, quien logró una sorprendente victoria en un distrito rediseñado que favorecía al candidato republicano, dijo que apoyará a Jeffries.

“Ni siquiera es una pregunta complicada”, dijo sobre Jeffries, de quien afirmó que “nos guió a través de lo que probablemente haya sido el mandato de dos años más turbulento de cualquier presidencia en la historia de esta nación”.

“No voy a dejar de apoyarlo justo aquí, al borde del precipicio de la historia”, dijo.

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Este contenido fue traducido del inglés al español utilizando inteligencia artificial y fue revisado por un editor antes de ser publicado.