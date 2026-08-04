Miami. Florida confirmó tres casos de dengue contraídos dentro del estado, los primeros contagios locales que registra este año la parte continental de Estados Unidos, donde el virus llega casi siempre con viajeros procedentes del Caribe.

Los tres casos, detectados en las dos últimas semanas, según las alertas difundidas por el Departamento de Salud de Florida, son locales, lo que significa que el enfermo se infectó sin haber viajado a una zona donde el dengue es endémico, es decir, que el virus ya circula entre los mosquitos del estado.

Florida no había registrado ningún contagio local en 2026 y venía de tres años seguidos de transmisión decreciente dentro de su territorio: 189 casos en 2023, 87 en 2024 y 71 en 2025, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

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Estados Unidos notificó 1,443 casos de dengue hasta el 28 de julio, de acuerdo con los CDC, la inmensa mayoría, 1,247, se contrajeron sin salir del país, pero todos en dos territorios estadounidenses situados fuera del continente: Puerto Rico y Samoa Americana, los otros 196 los trajeron viajeros.

Cuba es el principal origen de esos casos importados con 21 de los 49 que contabiliza Florida este año, por delante de Colombia y Nicaragua, además, la isla aporta 33 de los 39 casos importados de chikunguña, otra enfermedad que transmite el mismo mosquito y que ya ha puesto en alerta a Estados Unidos.

El país caribeño cerró 2025 con 30,692 casos sospechosos de dengue y 19 muertes, y en las primeras semanas de este año notificó contagios en 10 de sus provincias, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El dengue lo transmite la picadura del mosquito Aedes aegypti y no se contagia de persona a persona. Provoca fiebre y dolores musculares y articulares intensos, los síntomas pueden aparecen hasta 14 días después de la picadura.