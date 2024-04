NUEVA YORK. Un juez de un tribunal de apelaciones de Nueva York rechazó la petición del expresidente Donald Trump, de retrasar su juicio penal en su contra por el pago de sobornos a una actriz pornográfica del 15 de abril, mientras lucha por trasladar el caso fuera de Manhattan.

La decisión se produjo el lunes, una semana antes de que comenzara la selección del jurado.

Los abogados de Trump argumentaron en una audiencia de emergencia que el juicio debería posponerse mientras buscan un cambio de sede para trasladarlo fuera de Manhattan, fuertemente demócrata. El tribunal señaló que abordaría la cuestión de la orden de mordaza por separado en una fecha posterior.

El abogado de Trump, Emil Bove, argumentó que el presunto candidato republicano se enfrenta a un “prejuicio potencial real” como acusado en Manhattan, de mayoría demócrata. Citando encuestas de la defensa y una revisión de la cobertura de los medios, Bove argumentó que la selección del jurado, programada para comenzar el próximo lunes, “no puede proceder de manera justa.”

Trump ha sugerido en las redes sociales que el juicio debería trasladarse a Staten Island, el único distrito de Nueva York que ganó en 2016 y 2020.

Steven Wu, jefe de apelaciones de la fiscalía del distrito de Manhattan, dijo que el juez de primera instancia Juan M. Merchan ya había rechazado las peticiones de Trump de trasladar o retrasar el juicio por considerarlas inoportunas.

“La cuestión en este caso no es si una encuesta aleatoria de neoyorquinos de cualquier barrio son capaces de ser imparciales, se trata de si un tribunal de primera instancia es capaz de seleccionar un jurado de 12 miembros imparciales”, dijo Wu. Culpó a Trump de avivar la publicidad previa al juicio con “innumerables apariciones en los medios hablando de los hechos de este caso, los testigos, etc.”

Una persona familiarizada con el asunto dijo a The Associated Press que junto con la impugnación de la ubicación de su juicio, Trump también está luchando contra una orden de mordaza, que Merchan amplió recientemente para prohibir a Trump hacer comentarios sobre la familia del juez. La persona no estaba autorizada a hablar públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato.

Trump había prometido apelar después de que Merchan dictaminara el mes pasado que el juicio comenzaría el 15 de abril. Sus abogados habían abogado por retrasar el juicio al menos hasta el verano para tener más tiempo de revisar las pruebas que habían llegado tarde de una investigación federal previa sobre el asunto.

Merchan, que ya había aplazado el juicio de su fecha original de inicio el 25 de marzo debido a la cuestión de las pruebas, dijo que no se justificaban más retrasos.

Los abogados de Trump presentaron sus recursos el lunes en dos sumarios distintos. Uno se presentó como una demanda contra Merchan, un mecanismo legal que les permite impugnar sus decisiones.

En Nueva York, los jueces pueden ser demandados por algunas decisiones judiciales en virtud de una ley estatal conocida como Artículo 78. Trump ya ha utilizado esta táctica antes, incluso contra el juez de su caso de fraude civil en un intento infructuoso de última hora para retrasar ese caso el otoño pasado.