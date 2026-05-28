El Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició una investigación contra la escritora E. Jean Carrol, a quien un jurado le otorgó una indemnización de $88 millones, tras demandar a Donald Trump por agresión sexual, según fuentes de la cadena CNN, que reveló la información en exclusiva.

De acuerdo con las fuentes, el Departamento de Justicia intenta determinar si Carroll cometió perjurio durante dos demandas civiles presentadas contra Trump, una por un incidente ocurrido en una tienda por Departamentos de Nueva York durante el que alegadamente fue víctima de agresión sexual a manos de Trump en la década de los 90, y otra por difamación luego que en 2019 Trump negara la agresión bajo el alegato de ella no era su tipo y que solo buscaba aumentar las ventas de un libro.

El caso de la fiscalía se basaría en que Carroll, que actualmente tiene 82 años, alegó en una declaración jurada en el 2022 que no recibió financiamiento de terceros en su demanda. Posteriormente se reveló que el multimillonario Reid Hoffman habría ayudado a costear algunos gastos del pleito.

Carrol ganó ambas demandas contra Trump, fallos por los que los jurados le otorgaron una compensación total de 88 millones. Pero lejos de haber concluido su batalla legal, Trump apeló el caso por agresión sexual, por el que debería pagarle 5 millones a Carroll, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y se propone a hacer lo mismo con la sentencia por difamación que lo obligaría a pagar 83 millones de dólares.